Fluminense x Vasco: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30, de Brasília, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o empate sem gols no primeiro confronto, disputado no último sábado, a decisão segue completamente aberta. Quem vencer garante vaga nas quartas de final, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Como chega o Fluminense para o confronto

O Fluminense entra pressionado para o clássico decisivo. A equipe comandada por Luis Zubeldía ainda não venceu um jogo oficial desde a pausa para a Copa do Mundo e acumula quatro empates consecutivos, além de apenas dois gols marcados nesse período.

O treinador segue com problemas na defesa, já que Thiago Silva e Freytes continuam lesionados. Jemmes deve ficar à disposição e pode aparecer entre os titulares, enquanto Samuel Xavier e Renê disputam vagas nas laterais em uma possível mudança na equipe.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco aposta na consistência defensiva para buscar a classificação no Maracanã. Apesar das dificuldades ofensivas, a equipe de Pedro Emanuel não sofreu gols nos últimos dois jogos e chega confiante para a decisão.

A principal novidade é o retorno do volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão automática na partida de ida. Com isso, o treinador português deve repetir a maior parte da equipe que atuou no primeiro clássico, apostando na solidez do sistema defensivo e na velocidade pelos lados do campo.

Onde assistir a Fluminense x Vasco

TV: Globo, sportv, Premiere, Amazon Prime Video e ge TV.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía): Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Jemmes (Igor Rabello) e Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel): Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, David (Spinelli) e Andrés Gómez.