Lamine Yamal chega à Copa do Mundo 2026 como a principal aposta da Espanha

A Copa do Mundo de 2026 será palco para diversas jovens estrelas, mas poucas chegam ao torneio cercadas de tanta expectativa quanto Lamine Yamal. Com apenas 18 anos, o atacante do Barcelona já é considerado um dos principais nomes da seleção da Espanha e uma das referências técnicas da nova geração do futebol mundial.

Formado nas categorias de base do Barcelona, o jogador construiu uma trajetória impressionante em tempo recorde. Yamal estreou pela equipe principal catalã antes mesmo de completar 16 anos e, desde então, acumulou marcas históricas tanto pelo clube quanto pela seleção espanhola.

Uma coleção de recordes ainda na adolescência

A carreira de Yamal é marcada pela quebra constante de recordes. Ele se tornou o jogador mais jovem a atuar e marcar gols pelo Barcelona e pela seleção espanhola. Também entrou para a história da LaLiga como um dos artilheiros mais precoces da competição.

Antes mesmo de completar 19 anos, o atacante já havia ultrapassado a marca de 150 partidas pelo Barcelona e alcançado 25 jogos com a camisa da Espanha. No período, conquistou três títulos do Campeonato Espanhol e se consolidou como peça central das equipes que defende.

Destaque da Eurocopa e candidato a estrela do Mundial

O grande salto de popularidade aconteceu durante a Eurocopa de 2024. Na competição, Yamal foi um dos protagonistas da campanha que terminou com o título espanhol.

Na semifinal contra a França, marcou um golaço de fora da área e se tornou o jogador mais jovem a balançar as redes na história do torneio continental. Além disso, distribuiu quatro assistências e recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da competição.

Desde então, o atacante passou a ser visto como um dos principais candidatos a liderar a Espanha em grandes competições internacionais.

O que faz Yamal ser tão especial?

Segundo a FIFA, os principais pontos fortes do jogador são a visão de jogo, a capacidade de drible, a mobilidade, a criatividade e a qualidade nas finalizações e nos passes. Atuando preferencialmente pelo lado direito do ataque, ele combina velocidade, inteligência tática e habilidade para decidir partidas em lances individuais.

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, definiu o atacante como um jogador diferente da maioria dos atletas de sua idade. "Com o passar do tempo, você percebe que existem jogadores muito bons e existem jogadores diferentes, e o Lamine é um desses diferentes. Ele foi tocado pela varinha de Deus", afirmou o treinador.

Já o ex-técnico do Barcelona, Xavi Hernández, foi ainda mais longe ao avaliar o potencial do jovem espanhol. "Ele é um escolhido. Pode se tornar um dos gênios da história do futebol", declarou.

A esperança espanhola para 2026

A expectativa da Espanha é que Yamal seja o principal protagonista da equipe durante a Copa do Mundo. O atacante chega ao torneio como o jogador mais valioso do mundo, custando cerca de 290 milhões de euros, cerca de R$ 1,7 bilhão.

Apesar de ter enfrentado problemas físicos ao longo da temporada, a confiança da comissão técnica espanhola permanece alta. A seleção aposta na capacidade do jovem craque para liderar uma geração talentosa que busca devolver ao país o título mundial conquistado pela última vez em 2010.

"É um jogador que parece ter mais idade do que realmente tem: não tem nada a ver com um garoto comum de 17 anos. É um jogador genial", finaliza o técnico da Espanha.

Aos 18 anos, Lamine Yamal já deixou de ser apenas uma promessa. Na Copa do Mundo de 2026, ele terá a oportunidade de mostrar que pode transformar talento precoce em legado, diante da maior vitrine do futebol internacional.

"Se eu tivesse que escolher um jogador da nova geração, seria Lamine, pelo que já fez até agora com a idade que tem e pelo futuro que tem pela frente", revelou Lionel Messi, ex-jogador do Barcelona e jogador da seleção argentina.

Quando a Espanha joga na Copa do Mundo?

A Espanha, que faz parte do Grupo H, fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, no Estádio de Atlanta. Na sequência, a seleção espanhola volta a atuar no mesmo local em 21 de junho, diante da Arábia Saudita. Encerrando a fase de grupos, a equipe enfrenta o Uruguai no dia 26 de junho, em partida marcada para o Estádio de Guadalajara.