Espanha desafia marca histórica antes da semifinal da Copa do Mundo

A Espanha está a dois jogos de conquistar o segundo título mundial de sua história. Antes disso, porém, a seleção de Luis de la Fuente pode alcançar outro feito expressivo: estabelecer a maior sequência invicta já registrada entre seleções em partidas oficiais.

A vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, levou os espanhóis à marca de 37 jogos consecutivos sem derrota. Agora, a equipe volta a campo na próxima terça-feira, diante da França, em Dallas, valendo uma vaga na decisão do torneio e a chance de assumir, de forma isolada, o recorde.

Espanha soma 37 jogos oficiais sem perder

A sequência teve início em junho de 2023, quando a Espanha derrotou a Itália na semifinal da Liga das Nações. Desde então, a equipe disputou partidas pela Nations League, Eliminatórias da Eurocopa, Eurocopa, Eliminatórias da Copa do Mundo e pelo próprio Mundial de 2026.

No período, foram 30 vitórias, sete empates, 96 gols marcados e apenas 26 sofridos. Além dos números, a geração comandada por Luis de la Fuente conquistou a Liga das Nações de 2023 e a Eurocopa de 2024, chegando agora entre as quatro melhores seleções da Copa do Mundo.

Recorde gera divergência entre Espanha e Uefa

A Real Federação Espanhola de Futebol considera a atual campanha como a maior invencibilidade da história das seleções em jogos oficiais. Segundo a entidade, o recorde anterior pertencia à Itália, com 31 partidas.

Os números, no entanto, divergem dos registros da Uefa. A entidade europeia reconhece que a Azzurra permaneceu 37 jogos consecutivos sem derrota entre 2018 e 2021, campanha que também terminou com 30 vitórias e sete empates.

Curiosamente, a sequência italiana foi encerrada justamente pela Espanha, que venceu por 2 a 1 a semifinal da Liga das Nações de 2021.

França pode impedir marca histórica

Antes da atual geração, a melhor sequência da Espanha havia sido registrada entre 2007 e 2009, quando a equipe ficou 35 partidas invicta e conquistou a Eurocopa de 2008.

Esse número já foi superado pela equipe de Luis de la Fuente, que agora tenta transformar a semifinal da Copa do Mundo em mais um capítulo histórico. Caso elimine a França, a Espanha chegará a 38 jogos oficiais sem perder e poderá reivindicar, sem divisão, a maior invencibilidade da sua história e uma das maiores já registradas no futebol de seleções.