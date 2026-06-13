Espanha em Copas do Mundo: o histórico da seleção em jogos de estreia

A seleção da Espanha estreia na Copa do Mundo 2026 contra Cabo Verde nesta segunda-feira, 15, a partir de 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, nos Estados Unidos.

No total, são 17 participações da seleção espanhola em Copas. Nas estreias, a Espanha soma cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Copa do Mundo 1934 (Itália)

Em sua primeira edição na estreia do Mundial, a Espanha enfrentou o Brasil e venceu por 3 a 1.

Copa do Mundo 1950 (Brasil)

Na estreia da edição em solo brasileiro, a Espanha encarou os Estados Unidos e venceu por 3 a 2.

Copa do Mundo 1962 (Chile)

Na edição disputada no Chile, a equipe estreou com derrota após perder para Tchecoslováquia por 1 a 0.

Copa do Mundo 1966 (Inglaterra)

Disputada na Inglaterra, a Espanha enfrentou a Argentina na estreia do torneio. A partida terminou com a vitória dos argentinos por 2 a 1.

Copa do Mundo 1978 (Argentina)

Doze anos depois, a equipe estreou diante da Áustria e novamente foi derrotada por 2 a 1.

Copa do Mundo 1982 (Espanha)

Em casa, a seleção espanhola estreou diante de Honduras e ficou no empate em 1 a 1.

Copa do Mundo 1986 (México)

Nesta edição, a equipe novamente estreou com derrota, após enfrentar o Brasil e perdeu por 1 a 0. Naquela oportunidade, chegou não passou das quartas de final.

Copa do Mundo 1990 (Itália)

Na Itália, a Espanha estreou diante do Uruguai e empatou sem gols. Nessa edição, o time não passou das oitavas de final da Copa do Mundo.

Copa do Mundo 1994 (Estados Unidos)

Na edição disputada nos Estados Unidos, os espanhóis estrearam diante da Coreia do Sul e o jogo terminou em 2 a 2.

Copa do Mundo 1998 (França)

Nessa edição, a Espanha sequer passou da fase de grupos e estreou com derrota para a Nigéria por 3 a 2.

Copa do Mundo 2002 (Coreia do Sul e Japão)

Edição de 2002, a seleção espanhola estreou diante da Eslovênia e venceu por 3 a 1, mas caiu nas quartas de final para a anfitriã Coreia do Sul.

Copa do Mundo 2006 (Alemanha)

Na Alemanha, Espanha e Ucrânia se enfrentaram em junho daquele ano e a partida terminou com a goleada dos espanhóis por 4 a 0.

Copa do Mundo 2010 (África do Sul)

O ano de 2010 foi o ano da conquista para a seleção da Espanha. A equipe estreou com derrota para a Suíça por 1 a 0, mas chegou a grande final e venceu a Holanda.

Copa do Mundo 2014 (Brasil)

Em 2014, os espanhóis estrearam com derrota para Holanda por 5 a 1 e não passaram da fase de grupos do torneio.

Copa do Mundo 2018 (Rússia).

Na Rússia, a Espanha estreou com empate em 3 a 3 diante de Portugal e não passou das oitavas de final.

Copa do Mundo 2022 (Qatar)

Por fim, a estreia na última participação do time espanhol foi positiva. A equipe estreou com a grande goleada em cima da Costa Rica por 7 a 0.