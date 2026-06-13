Espanha em Copas do Mundo: o histórico da seleção em jogos de estreia

Espanha: as estreias na Seleção em Copas do Mundo (Imagem gerada por IA/Exame)
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Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h13.
A seleção da Espanha estreia na Copa do Mundo 2026 contra Cabo Verde nesta segunda-feira, 15, a partir de 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, nos Estados Unidos.
No total, são 17 participações da seleção espanhola em Copas. Nas estreias, a Espanha soma cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.
Em sua primeira edição na estreia do Mundial, a Espanha enfrentou o Brasil e venceu por 3 a 1.
Na estreia da edição em solo brasileiro, a Espanha encarou os Estados Unidos e venceu por 3 a 2.
Na edição disputada no Chile, a equipe estreou com derrota após perder para Tchecoslováquia por 1 a 0.
Disputada na Inglaterra, a Espanha enfrentou a Argentina na estreia do torneio. A partida terminou com a vitória dos argentinos por 2 a 1.
Doze anos depois, a equipe estreou diante da Áustria e novamente foi derrotada por 2 a 1.
Em casa, a seleção espanhola estreou diante de Honduras e ficou no empate em 1 a 1.
Nesta edição, a equipe novamente estreou com derrota, após enfrentar o Brasil e perdeu por 1 a 0. Naquela oportunidade, chegou não passou das quartas de final.
Na Itália, a Espanha estreou diante do Uruguai e empatou sem gols. Nessa edição, o time não passou das oitavas de final da Copa do Mundo.
Na edição disputada nos Estados Unidos, os espanhóis estrearam diante da Coreia do Sul e o jogo terminou em 2 a 2.
Nessa edição, a Espanha sequer passou da fase de grupos e estreou com derrota para a Nigéria por 3 a 2.
Edição de 2002, a seleção espanhola estreou diante da Eslovênia e venceu por 3 a 1, mas caiu nas quartas de final para a anfitriã Coreia do Sul.
Na Alemanha, Espanha e Ucrânia se enfrentaram em junho daquele ano e a partida terminou com a goleada dos espanhóis por 4 a 0.
O ano de 2010 foi o ano da conquista para a seleção da Espanha. A equipe estreou com derrota para a Suíça por 1 a 0, mas chegou a grande final e venceu a Holanda.
Em 2014, os espanhóis estrearam com derrota para Holanda por 5 a 1 e não passaram da fase de grupos do torneio.
Na Rússia, a Espanha estreou com empate em 3 a 3 diante de Portugal e não passou das oitavas de final.
Por fim, a estreia na última participação do time espanhol foi positiva. A equipe estreou com a grande goleada em cima da Costa Rica por 7 a 0.