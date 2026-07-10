Espanha vence Bélgica e enfrentará a França na semifinal da Copa do Mundo

Espanha e Bélgica se enfrentaram nesta sexta-feira, 10, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. No Estádio de Los Angeles, os espanhóis venceram por 2 a 1. O time de De La Fuente abriu o placar com Fabián Ruiz, mas viu De Ketelaere deixar tudo igual ainda na primeira etapa. Merino ampliou na segunda etapa.

Apesar do empate, o domínio da seleção comandada por Luis de la Fuente foi evidente nos primeiros 45 minutos. A Espanha controlou 62% da posse de bola, finalizou nove vezes e obrigou Courtois a fazer duas boas defesas para evitar que a vantagem fosse maior.

A Bélgica, por outro lado, adotou uma postura mais reativa. A equipe criou muito pouco ofensivamente, mas mostrou eficiência: chegou ao ataque uma única vez, finalizou de cabeça e balançou as redes com De Ketelaere.

Outro destaque da partida tem sido o duelo entre Lamine Yamal e Jérémy Doku. Atuando pelo mesmo lado do campo, os dois se encontraram constantemente nos confrontos individuais, mas o espanhol levou vantagem. Além de encontrar espaços pelo lado direito, Yamal teve algumas finalizações e foi a principal válvula de escape da Espanha na partida.

Espanha amplia e garante classificação

Já na segunda etapa, a Espanha seguiu pressionando a Bélgica, que mais se defendia do que chegava ao ataque. Até por isso, o técnico Rudi Garcia optou por fazer mudanças, para trazer mais força a esse setor. Lukaku foi um dos escolhidos para entrar.

A Bélgica tentava cuidar da marcação de Yamal, que seguia sendo o principal nome da Espanha e quem mais tentava criar as jogadas pela La Roja.

Aos 26', uma preocupação para os belgas. O goleiro Thibaut Courtois se lesionou e precisou ser substituído. Lemmens entrou em seu lugar.

Aos 42', Cubarsí arriscou um chute de intermediária e Lammens defendeu, mas soltou o rebote na pequena área. Merino, que se aproximava da área, chegou e empurrou para o fundo das redes, marcando o segundo tento espanhol.