Grêmio x Mirassol: horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o empate por 1 a 1 no confronto de ida, disputado no Maião, a decisão segue em aberto. Quem vencer garante vaga nas quartas de final, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Grêmio vive um momento de pressão na temporada. Eliminado da Copa Sul-Americana pelo Bolívar e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vê na Copa do Brasil uma oportunidade de recuperar a confiança e aliviar as críticas da torcida.

O técnico Luís Castro ainda tem uma dúvida importante no setor ofensivo. Tetê deixou o jogo de ida com dores na virilha e será reavaliado. Caso não reúna condições de atuar, Jovane Cabral deve ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Como chega o Mirassol para o confronto

O Mirassol chega embalado para a decisão em Porto Alegre. A equipe comandada por Rafael Guanaes vive boa fase, garantiu classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda tem um jogo a menos na competição.

Para o duelo decisivo, o treinador segue sem Aldo Filho e Negueba, ambos lesionados. O goleiro Walter, substituído na partida de ida, ainda é dúvida e pode dar lugar a Alex Muralha.

Onde assistir a Grêmio x Mirassol

Streaming: Amazon Prime Video.

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luís Castro): Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Carlos Vinícius e Jovane Cabral (Tetê).

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes): Walter (Alex Muralha); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Fernandinho, Edson Carioca e Bruno Santos.