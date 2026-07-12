Semifinais da Copa do Mundo serão as mais 'pesadas' desde 1990; entenda

A Copa do Mundo de 2026 marca um feito histórico: pela primeira vez desde 1990 as semifinais reúnem quatro seleções que já conquistaram o título mundial — Argentina, Inglaterra, França e Espanha.

Esse cenário só havia ocorrido em 1970 e 1990, e reforça o peso simbólico e competitivo da atual edição.

Contexto histórico

Em 1970, no México, Brasil, Uruguai, Itália e Alemanha Ocidental chegaram às semifinais, todos já campeões. O torneio terminou com o tricampeonato brasileiro após a vitória sobre a Itália na final por 4 a 1.

Vinte anos depois, em 1990, na Itália, Alemanha Ocidental, Argentina, Inglaterra e Itália repetiram o feito. A Alemanha venceu a Inglaterra nos pênaltis na semifinal e depois bateu a Argentina na decisão, conquistando seu terceiro título, se "vingando" da derrota para os sul-americanos na decisão de 1986.

Agora, em 2026, o quarteto formado por França, Espanha, Inglaterra e Argentina soma oito títulos mundiais.

A França, bicampeã (1998 e 2018), chega como líder do ranking da Fifa e encara a Espanha, campeã em 2010, em Dallas, na terça-feira.

Do outro lado, a Argentina, tricampeã (1978, 1986 e 2022), enfrenta a Inglaterra, campeã em 1966, em Atlanta, na quarta-feira, em um duelo que revive a memória da “La Mano de Dios” e do “gol do século” de Diego Maradona em 1986.

O caminho das seleções até as semifinais:

Desempenho das seleções em 2026