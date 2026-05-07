Argentina em Copas: Messi lidera lista histórica de artilheiros

Lionel Messi é o maior artilheiro da Seleção Argentina na história das Copas do Mundo. Com 13 gols, o atacante assumiu a liderança do ranking ao longo de cinco edições disputadas entre 2006 e 2022.

A marca foi alcançada pelo jogador na Copa do Mundo 2022, quando Messi teve papel decisivo na campanha do título. Inclusive, na grande final, o atleta marcou duas vezes no tempo regulamentar e deixou o dele nas cobranças de pênalti.

No entanto, ao longo do torneio, marcou gols em diferentes fases e ampliou a vantagem no topo da lista histórica da seleção argentina em Mundiais. Ao todo, foram sete gols marcados na edição de 2022. Agora, em 2026, o craque pode ampliar seus tentos, uma vez que deve disputar seu sexto e último mundial.

Antes dele, o recorde pertencia a Gabriel Batistuta, que somou 10 gols em três edições (1994, 1998 e 2002). O ex-atacante foi, por anos, o principal goleador da Argentina em Copas.

O ranking também inclui outros nomes relevantes da história da equipe. Guillermo Stábile, artilheiro da edição de 1930, tem 8 gols, mesma marca de Diego Maradona, o maior ídolo da seleção albiceleste. Já Mario Kempes, destaque do título de 1978, aparece com 6 gols.

Maiores artilheiros da Argentina em Copas do Mundo