Esporte

Argentina em Copas: Messi lidera lista histórica de artilheiros

Com 13 gols, camisa 10 lidera ranking histórico e supera Batistuta entre goleadores argentinos em Mundiais

Messi: Jogador marcou sete gols na Copa de 2022 e se isolou na liderança de artilheiros ((Foto: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images))

Messi: Jogador marcou sete gols na Copa de 2022 e se isolou na liderança de artilheiros ((Foto: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h48.

Lionel Messi é o maior artilheiro da Seleção Argentina na história das Copas do Mundo. Com 13 gols, o atacante assumiu a liderança do ranking ao longo de cinco edições disputadas entre 2006 e 2022.

A marca foi alcançada pelo jogador na Copa do Mundo 2022, quando Messi teve papel decisivo na campanha do título. Inclusive, na grande final, o atleta marcou duas vezes no tempo regulamentar e deixou o dele nas cobranças de pênalti.

No entanto, ao longo do torneio, marcou gols em diferentes fases e ampliou a vantagem no topo da lista histórica da seleção argentina em Mundiais. Ao todo, foram sete gols marcados na edição de 2022. Agora, em 2026, o craque pode ampliar seus tentos, uma vez que deve disputar seu sexto e último mundial.

Antes dele, o recorde pertencia a Gabriel Batistuta, que somou 10 gols em três edições (1994, 1998 e 2002). O ex-atacante foi, por anos, o principal goleador da Argentina em Copas.

O ranking também inclui outros nomes relevantes da história da equipe. Guillermo Stábile, artilheiro da edição de 1930, tem 8 gols, mesma marca de Diego Maradona, o maior ídolo da seleção albiceleste. Já Mario Kempes, destaque do título de 1978, aparece com 6 gols.

Maiores artilheiros da Argentina em Copas do Mundo

  1. Lionel Messi — 13 gols
  2. Gabriel Batistuta — 10 gols
  3. Guillermo Stábile — 8 gols
  4. Diego Maradona — 8 gols
  5. Mario Kempes — 6 gols

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaFutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Libertadores ontem: principais jogos e classificação dos grupos da Libertadores

Álbum da Copa 2026: veja como comprar figurinhas faltantes no site da Panini

De olho na Copa do Mundo: os 10 sub-21 mais valiosos do futebol

Al Shabab x Al Nassr: que horas e onde assistir ao próximo jogo de Cristiano Ronaldo

Mais na Exame

Pop

Novo CEO da Disney quer conectar parques e streaming pelo Disney+

Esporte

Libertadores ontem: principais jogos e classificação dos grupos da Libertadores

Mundo

Lula e Trump estão em momento de vulnerabilidade mútua, diz analista

EXAME Agro

Carne, etanol e menos tarifas: o que o agro espera do encontro entre Lula e Trump