Red Bull Wings Cup 2026 terá torneio de EA Sports FC 27 no Brasil

A Red Bull e a EA Sports realizam no Brasil o Red Bull Wings Cup 2026, competição de EA Sports FC 27 que terá etapas online e universitárias antes de definir o representante brasileiro para a final mundial, marcada para janeiro de 2027, nos Estados Unidos.

A disputa nacional terá dois caminhos de classificação. A Liga Aberta começa nesta segunda-feira, 28 de setembro, enquanto a Liga Universitária terá início nesta terça-feira, 29. Os classificados das duas modalidades avançam para a etapa nacional, prevista para 31 de outubro, em Curitiba.

Na Liga Aberta, as partidas serão disputadas no Ultimate Team, modo do jogo voltado à montagem de equipes, em confrontos individuais no PlayStation 5. A competição ocorrerá dentro do PlayStation Tournaments, plataforma de torneios da Sony para os consoles da marca.

A fase online segue até 18 de outubro, com torneios realizados em diferentes dias e horários. As disputas serão organizadas automaticamente em chaves com 32 participantes. Os classificados seguem para uma etapa na Faceit, plataforma de competições de jogos eletrônicos, que definirá os oito jogadores da Liga Aberta com vagas na decisão brasileira.

O segundo caminho será voltado aos universitários. A Liga Universitária utilizará o Rush, formato com partidas de sete minutos, e terá um ranking nacional atualizado durante as disputas.

Para participar, o jogador precisa ter um e-mail estudantil e fazer a inscrição antecipadamente no site da Red Bull. Nas universidades, será necessário realizar o check-in, confirmação presencial da participação, no local da ativação. Depois de cada partida, o participante poderá retornar à fila para tentar melhorar sua posição no ranking. Os oito primeiros colocados avançam para a final nacional.

A programação universitária prevê ações em mais de 200 instituições brasileiras. Entre as universidades que receberão as principais ativações estão Mauá, São Judas, UniBH, FACENS, Estácio Ribeirão, UFRJ, PUC Paraná, PUC Rio Grande do Sul, UFSC e UFPE.

Final nacional será disputada em Curitiba

Os 16 classificados, oito de cada liga, disputarão a etapa nacional em Curitiba, em 31 de outubro. Os grupos permanecerão separados inicialmente: cada liga terá uma chave própria e manterá seu respectivo modo de jogo.

Os vencedores das duas modalidades disputarão uma partida final. O ganhador receberá uma premiação e uma viagem para representar o Brasil na final mundial do Red Bull Wings Cup, que começa em 16 de janeiro de 2027, nos Estados Unidos.

A etapa de Curitiba será aberta ao público. A programação também terá partidas livres, desafios relacionados ao futebol e outras ativações presenciais.

Edição especial da Red Bull terá itens para EA Sports FC 27

A parceria entre as empresas também inclui uma edição especial da lata da Red Bull associada ao torneio. A embalagem traz um QR code, código bidimensional que pode ser acessado pela câmera do celular, direcionado à página oficial da EA.

Após entrar em uma conta EA e informar o código de oito dígitos presente na embalagem, o jogador poderá resgatar três recompensas no EA Sports FC 27: uma carta de jogador válida por sete partidas, 250 Season Points, pontos utilizados no sistema de progressão por temporada do jogo, e um kit do Red Bull Wings Cup.

Segundo as informações da organização, a edição especial está disponível nos principais pontos de venda do país enquanto houver estoque.

O torneio também terá PlayStation, realme e FURIA entre as marcas parceiras. A PlayStation, parceira global da competição, será responsável pela estrutura da fase online da Liga Aberta no PlayStation Tournaments. A realme participa como parceira de tecnologia, enquanto a FURIA integra o projeto como parceira do evento no Brasil.