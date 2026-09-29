'Vini Jr. foi substituído por um sósia': conheça a nova teoria da conspiração do futebol

RESUMO | Uma teoria conspiratória viralizou nas redes sociais afirmando que o atacante Vini Jr., do Real Madrid, teria sido substituído por um clone ou sósia após a Copa do Mundo, gerando memes e chamando a atenção até da imprensa espanhola.

Uma onda de especulações inusitadas tomou conta das redes sociais e acabou cruzando o oceano para ganhar espaço na imprensa europeia. Internautas brasileiros começaram a ironizar que o camisa 7 do Real Madrid, o atacante Vini Jr., teria sido substituído por um dublê ou clone após a disputa da Copa do Mundo. A teoria bizarra ganhou força e repercussão principalmente durante os amistosos da Seleção Brasileira contra a Austrália, impulsionada por comentários sobre a harmonização facial do atleta.

As brincadeiras e suposições acabaram chamando a atenção do jornal espanhol Marca, que descreveu o fenômeno virtual como uma narrativa descabida.

"Uma teoria da conspiração absurda que circula no Brasil afirma que Vinicius desapareceu em circunstâncias misteriosas e que o jogador do Real Madrid foi substituído por um sósia para cumprir seus contratos publicitários", destacou o veículo de imprensa da Espanha.

Teorias da conspiração e o impacto dos memes

Entre as narrativas fantasiosas que se espalharam rapidamente nas plataformas digitais, usuários inventaram enredos dignos de filmes de ficção científica. Algumas postagens irônicas sugeriam que a CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos) teria assassinado o jogador original com a suposta ajuda da dinastia de banqueiros Rothschild, enquanto outros brincavam que o atleta teria sido abduzido por alienígenas.

A onda de bom humor gerou uma enxurrada de memes na internet, com torcedores associando a suposta substituição a variações de desempenho em campo. "O novo Vini Jr. é definitivamente um clone e Virginia é sua agente. Supostamente", publicou um internauta na rede social X. Outro seguiu a mesma linha de deboche: "Trocaram o Vini Jr. original por um clone. Isso explica o porquê ele está jogando tão mal". Apesar do tom fantasioso das teorias, o assunto evidenciou o alcance massivo da imagem do craque brasileiro no debate público digital.

Qual é a origem da teoria sobre Vini Jr.?

A especulação surgiu nas redes sociais após atualizações na foto de perfil do jogador pela CBF e comentários sobre sua aparência e harmonização facial.

O que dizia a teoria compartilhada pelos internautas?

Os boatos irônicos afirmavam que o jogador real teria sido substituído por um sósia ou clone para cumprir obrigações contratuais e publicitárias.

Como a imprensa internacional reagiu ao caso?

O jornal espanhol Marca repercutiu o assunto, classificando as narrativas como "teorias de conspiração absurdas".

Qual foi o papel dos torcedores nessa repercussão?

Usuários da internet aproveitaram o tema para criar memes e piadas sobre clonagem, abduções e envolvimento de agências internacionais.