Fórmula 1: veja horários e onde assistir aos Treinos Livres do GP do Bahrein

Fórmula 1: categoria compete na Malásia pela primeira vez desde 2017 (CHANDAN KHANNA / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 01h01.
Última atualização em 2 de outubro de 2026 às 11h31.
A Fórmula 1, categoria com 22 pilotos no grid, disputa o GP do Bahrein de sexta-feira, 2 de outubro, a domingo, 4 de outubro, em Sepang, na Malásia, após a transferência da prova por causa do conflito no Oriente Médio. A programação da Fórmula 1 prevê três treinos livres, classificação e corrida de 56 voltas, às 4h de domingo.
A Fórmula 1 retorna para um fim de semana incomum no Campeonato Mundial de 2026. Após o GP do Azerbaijão, os pilotos começam a se preparar para o Grande Prêmio do Bahrein, em Sepang, na Malásia.
Inicialmente programada para abril no circuito de Sakhir, a prova precisou ser adiada devido ao conflito no Oriente Médio. Para garantir a manutenção da etapa no calendário oficial, a organização transferiu a competição para Sepang.
As atividades da Fórmula 1 no GP do Bahrein começam nesta sexta-feira, 2. Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no domingo.
O Treino Livre 1 acontece às 1h30, no horário de Brasília, enquanto a sessão de Treino Livre 2 acontece às 5 horas.
No sábado, a terceira sessão de Treino Livre será às 1h30.
Todas as sessões de Treino Livre da Fórmula 1 serão transmitidas no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria. O GP do Bahrein não terá transmissão na TV Globo aberta.
Essa é a primeira vez da Fórmula 1 na Malásia desde 2017. O Circuito Internacional de Sepang tem 5.543 quilômetros de extensão, 16 curvas, longas retas e pontos severos de frenagem que exigem alto desempenho técnico e físico.
Entre os 22 pilotos do grid, apenas dez já competiram no traçado malaio, com destaque para Fernando Alonso, três vezes vencedor no circuito, enquanto os outros doze enfrentarão o desafio pela primeira vez.
Sexta-feira, 2 de outubro
Sábado, 3 de outubro
Domingo, 4 de outubro
O GP do Bahrein será disputado entre sexta-feira, 2 de outubro, e domingo, 4 de outubro. A corrida começa às 4h de domingo, no horário de Brasília, e terá 56 voltas.
Os treinos livres ocorrem às 1h30 e às 5h de sexta-feira, 2 de outubro, e às 1h30 de sábado, 3 de outubro. A classificação começa às 5h de sábado, no horário de Brasília.
Treinos livres, classificação e corrida terão transmissão pelo SporTV3, Globoplay e F1 TV, streaming oficial da Fórmula 1. O GP do Bahrein não será exibido pela TV Globo aberta.
O GP do Bahrein foi transferido para o Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, por causa do conflito no Oriente Médio. A prova estava inicialmente marcada para abril no circuito de Sakhir, no Bahrein.
O Circuito Internacional de Sepang tem 5.543 quilômetros de extensão, 16 curvas, longas retas e pontos severos de frenagem. A Fórmula 1 não disputa uma corrida na Malásia desde 2017.
Dez dos 22 pilotos do grid já competiram no circuito de Sepang, enquanto os outros 12 correrão no traçado pela primeira vez. Fernando Alonso se destaca entre os mais experientes, com três vitórias no circuito malaio.