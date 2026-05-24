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1958, 1970 ou 2002? A disputa pela melhor Seleção do Brasil em Mundiais

Entre títulos, craques e campanhas históricas, diferentes gerações disputam o topo da lista

Brasil de 1970: seleção é considerada uma das melhores de todas (Domínio Público)

Brasil de 1970: seleção é considerada uma das melhores de todas (Domínio Público)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08h23.

O Brasil é a única seleção pentacampeã do mundo, mas uma pergunta segue gerações de torcedores: qual foi a melhor versão da Seleção em Copas do Mundo? Entre o brilho de 1958, o futebol arte quase perfeito de 1970 e a campanha impecável de 2002, diferentes épocas oferecem argumentos fortes em uma disputa que mistura títulos, talento, impacto histórico e legado.

A resposta costuma passar por três candidatas inevitáveis: 1958, 1970 e 2002.

1970: o Brasil que virou sinônimo de futebol arte

Para muitos especialistas, jornalistas e ex-jogadores, a Seleção de 1970 ocupa o topo da história. Sob o comando de Zagallo, o Brasil reuniu um elenco estelar: Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino, Gérson e Carlos Alberto Torres. Um time recheado de craques que, em teoria, poderia sofrer com excesso de talento, mas encontrou equilíbrio raro dentro de campo.

O desempenho reforça a tese. A equipe venceu os seis jogos que disputou no México, marcou 19 gols e conquistou o tricampeonato com uma atuação dominante na final contra a Itália, goleando a Azzurra por 4 a 1.

Mais do que os números, aquela Seleção criou uma imagem que dura décadas: a do Brasil ofensivo, técnico e capaz de transformar partidas em espetáculo.

1958: o nascimento de uma potência mundial

Se 1970 representa o auge, 1958 simboliza o começo de tudo. Na Suécia, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo e encerrou o trauma do Maracanazo de 1950. O torneio também marcou a explosão de um jovem Pelé, então com apenas 17 anos, além da consagração de Garrincha, Didi, Nilton Santos e Vavá.

Foi a Seleção que ensinou ao mundo que o futebol brasileiro poderia ser dominante, criativo e vencedor ao mesmo tempo. Sem 1958, talvez não existisse a aura histórica que hoje acompanha o Brasil em qualquer Mundial.

2002: a campanha perfeita do pentacampeonato

Questionada antes da Copa, pressionada pelas dificuldades nas Eliminatórias e cercada por dúvidas físicas sobre Ronaldo, a equipe de Luiz Felipe Scolari construiu uma campanha irretocável na Coreia do Sul e no Japão.

Foram sete vitórias em sete jogos, algo raro em Mundiais. O trio Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho desequilibrou partidas, enquanto a solidez coletiva levou o Brasil ao pentacampeonato.

Talvez não tenha o peso simbólico de 1970 nem o pioneirismo de 1958, mas representou uma eficiência pouco vista em Mundiais. E ainda por cima levantou, por enquanto, o último título de Copa do Mundo para o Brasil.

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