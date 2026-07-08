França ultrapassa Argentina no topo do ranking da Fifa

A disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026 ganhou um ingrediente extra para França e Argentina. Além da briga pelo troféu, as seleções também travam uma disputa paralela pela liderança do ranking da Fifa.

Embalados pelas boas campanhas no Mundial, os franceses conseguiram ultrapassar os argentinos e assumiram, provisoriamente, a primeira colocação da classificação da entidade. Na última atualização oficial divulgada pela Fifa, em 11 de junho, antes do início da Copa do Mundo, a França aparecia apenas na terceira posição, atrás de Espanha e Argentina.

No entanto, a sequência de vitórias, principalmente na fase eliminatória, fez a seleção francesa somar pontos suficientes para alcançar o topo do ranking. Até o momento, os franceses venceram todas as cinco partidas disputadas no Mundial e acumularam 55,16 pontos durante a competição. A Argentina, que também mantém 100% de aproveitamento, somou 47,90 pontos.

Com isso, a França chegou aos 1.925,86 pontos, contra 1.925,15 da seleção argentina. A diferença é mínima, apenas 0,71 ponto, mas suficiente para colocar os europeus na liderança provisória do ranking mundial.

Embora a Fifa disponibilize uma atualização em tempo real da classificação, a próxima lista oficial será divulgada apenas após o encerramento da Copa do Mundo, no dia 20 de julho. Até lá, franceses e argentinos seguem disputando ponto a ponto dentro de campo.

Noruega é destaque no ranking

Outra seleção que chama atenção durante a Copa do Mundo é a Noruega. A equipe comandada por Erling Haaland vem sendo uma das que mais cresceram no ranking da Fifa graças ao desempenho no Mundial.

A classificação sobre o Brasil, nas oitavas de final, rendeu sozinha 33,61 pontos aos noruegueses. Somando toda a campanha na Copa do Mundo, a seleção já acumulou 93,85 pontos.

Com isso, a Noruega alcançou 1.651,29 pontos no ranking e ganhou 12 posições durante o torneio, chegando ao 19º lugar da classificação.