Esporte

Fase de grupos copa 2026

Semifinal da Copa do Mundo terá os quatro primeiros do ranking da Fifa pela 1ª vez

Os quatro países já eram tidos como favoritos no início da competição

Jogadores da Argentina celebram gol no Mundial ( (Foto: Thomas Coex / AFP))

Jogadores da Argentina celebram gol no Mundial ( (Foto: Thomas Coex / AFP))

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de julho de 2026 às 07h34.

A Copa do Mundo de 2026 terá semifinais inéditas: pela primeira vez na história, as quatro seleções classificadas são justamente as quatro primeiras colocadas do ranking da Fifa. França, Espanha, Inglaterra e Argentina garantiram presença entre os quatro melhores do torneio.

Como estava o ranking no início da Copa

No início da competição, a lista divulgada em 11 de junho apontava a Argentina, atual campeã, na liderança, seguida por Espanha, França e Inglaterra.

Durante o Mundial, o ranking foi atualizado em função dos resultados, e a França assumiu a ponta, com Argentina, Espanha e Inglaterra logo atrás. Apesar da mudança na ordem, o top 4 permanece intacto.

As campanhas das semifinalistas

A França avançou ao superar Marrocos e terá pela frente a Espanha, que eliminou a Bélgica, em duelo marcado para terça-feira.

Na outra semifinal, a Inglaterra, que venceu a Noruega, enfrentará a Argentina, que passou pela Suíça, na quarta-feira.

Os vencedores dos confrontos disputarão a grande final no dia 19 de julho.

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