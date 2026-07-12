Semifinal da Copa do Mundo terá os quatro primeiros do ranking da Fifa pela 1ª vez

A Copa do Mundo de 2026 terá semifinais inéditas: pela primeira vez na história, as quatro seleções classificadas são justamente as quatro primeiras colocadas do ranking da Fifa. França, Espanha, Inglaterra e Argentina garantiram presença entre os quatro melhores do torneio.

Como estava o ranking no início da Copa

No início da competição, a lista divulgada em 11 de junho apontava a Argentina, atual campeã, na liderança, seguida por Espanha, França e Inglaterra.

Durante o Mundial, o ranking foi atualizado em função dos resultados, e a França assumiu a ponta, com Argentina, Espanha e Inglaterra logo atrás. Apesar da mudança na ordem, o top 4 permanece intacto.

As campanhas das semifinalistas

A França avançou ao superar Marrocos e terá pela frente a Espanha, que eliminou a Bélgica, em duelo marcado para terça-feira.

Na outra semifinal, a Inglaterra, que venceu a Noruega, enfrentará a Argentina, que passou pela Suíça, na quarta-feira.

Os vencedores dos confrontos disputarão a grande final no dia 19 de julho.