Argentina ganha da Suíça na prorrogação e encara Inglaterra na semi da Copa

A Argentina garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo ao vencer a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, na madrugada deste domingo, em Kansas. O triunfo coloca os atuais campeões diante da Inglaterra, em uma reedição do confronto histórico de 1986, marcado pelo gol de mão e a arrancada lendária de Diego Maradona.

Como foi o jogo

No tempo normal, Alexis Mac Allister abriu o placar após cruzamento de Lionel Messi, que chegou à sua décima assistência em Copas. O craque argentino fez uma partida apagada para seus padrões.

Ndoye empatou para os suíços na segunda etapa. Quando a Suíça era melhor, Embolo foi expulso após simulação aos 25 minutos do segundo tempo, deixando a equipe europeia com um jogador a menos.

Na prorrogação, Julián Álvarez decidiu com um golaço, e Lautaro Martínez ampliou nos acréscimos, selando o 3 a 1. Messi, que vinha sendo o protagonista da campanha, passou em branco pela primeira vez no torneio.

Argentina com dificuldades

A partida foi marcada pelo equilíbrio: a Suíça terminou o primeiro tempo com 57% de posse de bola e exigiu boas defesas de Dibu Martínez. A ausência de Johan Manzambi, lesionado, pesou para os europeus.

Com o resultado, a Argentina segue embalada pelo canto da torcida — “Pelas Malvinas, por Diego e a última de Leo” — e disputará contra os ingleses a vaga na final na próxima quarta-feira. O vencedor enfrentará Espanha ou França, que se enfrentam na terça.