Copa do Mundo 2026: Inglaterra, do berço da modernidade econômica à potência da Premier League

Mesmo tendo uma economia dinâmica, Inglaterra sofre com baixa produtividade. Dilema parecido acontece no futebol (Montagem IA)
Repórter
Publicado em 9 de junho de 2026 às 16h01.
Como podemos traçar um perfil da Inglaterra, berço da modernidade econômica e que hoje abriga a liga de futebol mais rica e cobiçada do mundo?
O Reino Unido permanece como uma das maiores economias do mundo, com PIB em torno de US$ 4,26 trilhões em 2026, ocupando a 4ª posição dos países que irão participar da Copa do Mundo.
Sua principal característica estrutural é o aumento do setor de serviços, que representa cerca de 80% da atividade econômica, com destaque para finanças, seguros, consultoria e tecnologia, além de empregar 83% da força de trabalho atualmente, segundo dados da Câmara dos Comuns.
Londres, nesse sentido, funciona como um nó do capitalismo global: um hub financeiro que conecta fluxos de capital transnacionais, substituindo o antigo papel britânico de potência industrial por uma posição de mediador financeiro. Ao mesmo tempo, a indústria — embora reduzida para 9% do PIB — ainda desempenha papel estratégico em exportações e inovação.
Essa configuração, porém, revela um paradoxo estrutural:
Esse paradoxo é essencial para compreender o paralelo com o futebol inglês.
A Inglaterra é o berço institucional do futebol moderno, assim como foi o berço da economia industrial. Contudo, seu desempenho em Copas do Mundo revela uma lacuna entre importância histórica e resultados:
O título de 1966, conquistado em casa após a vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental, permanece como marco isolado.
Desde então, a trajetória inglesa tem sido definida por um padrão de expectativas elevadas e resultados decepcionantes, frequentemente interrompidas em quartas de final ou semifinais.
A analogia entre economia e futebol inglês se torna mais clara quando observamos a transição estrutural ocorrida nas últimas décadas:
A economia britânica deslocou-se da produção industrial para serviços financeiros. De forma análoga, o futebol inglês deixou de ser apenas um sistema competitivo nacional para tornar-se um espetáculo global (Premier League), altamente lucrativo e internacionalizado.
Essa transformação tem implicações diretas:
O que se observa é uma dissociação entre capacidade econômica e desempenho sistêmico — fenômeno também visível na produtividade da economia britânica.
Um dos maiores desafios da economia britânica contemporânea é a baixa produtividade, com crescimento médio inferior ao período pré-2008, da crise econômica. Esse fator limita o crescimento real e o aumento de renda.
No futebol, existe um paralelo conceitual:
Tal como a economia:
A recente melhora — semifinal em 2018 e finais de Eurocopa — sugere uma tentativa de corrigir esse desequilíbrio estrutural, assim como políticas econômicas buscam elevar produtividade e inovação.
O Brexit, oficialmente introduzido em 2020, representa uma inflexão profunda na economia britânica, introduzindo incertezas comerciais, redefinindo cadeias produtivas e reforçando a busca por autonomia nacional.
A Inglaterra sempre cultivou uma identidade própria, muitas vezes resistente a influências externas. Pode-se aí ter um paralelo com o futebol inglês, a universalização do jogo versus a identidade inglesa para tal.
O Reino Unido mantém:
O valor agregado dos elencos dos 20 clubes da Premier League ultrapassa €12,4 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões) em 2026. Trata-se do maior valor entre todas as ligas nacionais do futebol mundial, segundo o Transfermarkt.
Esse número revela algumas características estruturais:
Clubes como Manchester City, Arsenal e Chelsea apresentam elencos avaliados individualmente acima de €1 bilhão, por exemplo.
Se o valor de mercado dos jogadores expressa o capital esportivo, o principal fundamento econômico da Premier League está nos direitos de mídia.
Na temporada 2025/26, a liga projeta arrecadar cerca de:
Esse valor é dividido entre:
Além disso, o ciclo comercial total (2025–2028), incluindo contratos globais de mídia e patrocínio, alcança cerca de £12,25 bilhões, segundo o Máquina do Esporte.