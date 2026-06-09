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Copa do Mundo 2026: Inglaterra, do berço da modernidade econômica à potência da Premier League

Desde a conquista de 1966, a trajetória inglesa tem sido definida por um padrão de expectativas elevadas e resultados decepcionantes

Mesmo tendo uma economia dinâmica, Inglaterra sofre com baixa produtividade. Dilema parecido acontece no futebol (Montagem IA)

Mesmo tendo uma economia dinâmica, Inglaterra sofre com baixa produtividade. Dilema parecido acontece no futebol (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16h01.

Como podemos traçar um perfil da Inglaterra, berço da modernidade econômica e que hoje abriga a liga de futebol mais rica e cobiçada do mundo?

O Reino Unido permanece como uma das maiores economias do mundo, com PIB em torno de US$ 4,26 trilhões em 2026, ocupando a 4ª posição dos países que irão participar da Copa do Mundo.

Sua principal característica estrutural é o aumento do setor de serviços, que representa cerca de 80% da atividade econômica, com destaque para finanças, seguros, consultoria e tecnologia, além de empregar 83% da força de trabalho atualmente, segundo dados da Câmara dos Comuns.

Londres, nesse sentido, funciona como um nó do capitalismo global: um hub financeiro que conecta fluxos de capital transnacionais, substituindo o antigo papel britânico de potência industrial por uma posição de mediador financeiro. Ao mesmo tempo, a indústria — embora reduzida para 9% do PIB — ainda desempenha papel estratégico em exportações e inovação.

Essa configuração, porém, revela um paradoxo estrutural:

  • economia altamente sofisticada e globalizada
  • crescimento modesto (cerca de 0,8% projetado para 2026)
  • produtividade estagnada e desigualdades regionais persistentes

Esse paradoxo é essencial para compreender o paralelo com o futebol inglês.

Futebol inglês: berço do jogo, desempenho aquém do potencial

A Inglaterra é o berço institucional do futebol moderno, assim como foi o berço da economia industrial. Contudo, seu desempenho em Copas do Mundo revela uma lacuna entre importância histórica e resultados:

  • 1 título mundial (1966)
  • semifinalistas apenas duas vezes após isso (1990 e 2018)
  • participações frequentes, mas sem hegemonia

O título de 1966, conquistado em casa após a vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental, permanece como marco isolado.

Desde então, a trajetória inglesa tem sido definida por um padrão de expectativas elevadas e resultados decepcionantes, frequentemente interrompidas em quartas de final ou semifinais.

Da indústria ao capital financeiro / do futebol ao espetáculo global

A analogia entre economia e futebol inglês se torna mais clara quando observamos a transição estrutural ocorrida nas últimas décadas:

a) Desindustrialização e globalização esportiva

A economia britânica deslocou-se da produção industrial para serviços financeiros. De forma análoga, o futebol inglês deixou de ser apenas um sistema competitivo nacional para tornar-se um espetáculo global (Premier League), altamente lucrativo e internacionalizado.

Essa transformação tem implicações diretas:

  • A Premier League é hoje uma das ligas mais ricas do mundo (ligada à lógica de serviços e entretenimento global)
  • Porém, essa riqueza não se traduz automaticamente em títulos mundiais da seleção

O que se observa é uma dissociação entre capacidade econômica e desempenho sistêmico — fenômeno também visível na produtividade da economia britânica.

O problema da produtividade e o dilema tático inglês

Um dos maiores desafios da economia britânica contemporânea é a baixa produtividade, com crescimento médio inferior ao período pré-2008, da crise econômica. Esse fator limita o crescimento real e o aumento de renda.

Parlamento inglês - Reino Unido - Brexit

No futebol, existe um paralelo conceitual:

  • durante décadas, a Inglaterra acumulou jogadores talentosos (alto “input”)
  • mas teve dificuldade em converter esse potencial em resultados coordenados (baixo “output sistêmico”)

Tal como a economia:

  • forte em capital (financeiro ou humano)
  • relativamente fraca em coordenação estratégica e eficiência coletiva

A recente melhora — semifinal em 2018 e finais de Eurocopa — sugere uma tentativa de corrigir esse desequilíbrio estrutural, assim como políticas econômicas buscam elevar produtividade e inovação.

Brexit, identidade e os limites da autonomia

O Brexit, oficialmente introduzido em 2020, representa uma inflexão profunda na economia britânica, introduzindo incertezas comerciais, redefinindo cadeias produtivas e reforçando a busca por autonomia nacional.

A Inglaterra sempre cultivou uma identidade própria, muitas vezes resistente a influências externas. Pode-se aí ter um paralelo com o futebol inglês, a universalização do jogo versus a identidade inglesa para tal.

Os efeitos do Brexit

Um dos efeitos mais imediatos do Brexit foi a introdução de barreiras não tarifárias ao comércio com a União Europeia, que historicamente era o principal parceiro econômico do Reino Unido (cerca de metade das importações e mais de 40% das exportações).
Os dados recentes reforçam que a economia britânica continua a crescer, porém a um ritmo moderado. O Fundo Monetário Internacional projeta expansão de cerca de 0,8% em 2026, valor inferior ao observado em períodos anteriores de recuperação.

O Reino Unido mantém:

  • déficit em conta corrente (cerca de -3,4% do PIB)
  • dívida pública elevada (acima de 100% do PIB

Uma liga bilionária

O valor agregado dos elencos dos 20 clubes da Premier League ultrapassa €12,4 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões) em 2026. Trata-se do maior valor entre todas as ligas nacionais do futebol mundial, segundo o Transfermarkt.

Esse número revela algumas características estruturais:

  • média de valor por jogador superior a €20 milhões
  • presença de atletas avaliados acima de €100 milhões

Clubes como Manchester City, Arsenal e Chelsea apresentam elencos avaliados individualmente acima de €1 bilhão, por exemplo.

Direitos de transmissão: o verdadeiro motor econômico

Se o valor de mercado dos jogadores expressa o capital esportivo, o principal fundamento econômico da Premier League está nos direitos de mídia.

Na temporada 2025/26, a liga projeta arrecadar cerca de:

  • £3,84 bilhões por ano apenas com direitos de TV

Esse valor é dividido entre:

  • aproximadamente £1,67 bilhão/ano no mercado doméstico
  • cerca de £2,17 bilhões/ano no mercado internacional

Além disso, o ciclo comercial total (2025–2028), incluindo contratos globais de mídia e patrocínio, alcança cerca de £12,25 bilhões, segundo o Máquina do Esporte.

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