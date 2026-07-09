Quando é o jogo da França na semifinal da Copa do Mundo?

A França está na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final, e garantiu vaga entre as quatro melhores do torneio.

Quando é o jogo da França na semifinal?

A semifinal da França está marcada para terça-feira, 14, às 16h, no horário de Brasília.

A partida será disputada no AT&T Stadium, em Arlington, na região de Dallas, nos Estados Unidos.

Contra quem a França vai jogar?

A França enfrentará o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, válido pelas quartas de final, que acontece na sexta-feira, 10.

Como a França chegou à semifinal

A seleção de Didier Deschamps fez campanha invicta: foram seis vitórias em seis jogos.

Na fase de grupos, superou Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1); no mata-mata, eliminou Suécia (3 a 0), Paraguai (1 a 0) e Marrocos (2 a 0). Kylian Mbappé, principal artilheiro da equipe, marcou contra o Marrocos e disputa a artilharia do torneio com Lionel Messi.

O caminho rumo ao tri

Bicampeã mundial (1998 e 2018), a França busca seu terceiro título e a terceira final consecutiva em Copas — feito raro no futebol. Se vencer a semifinal, disputa a decisão em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.