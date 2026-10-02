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Após endurecer certificação, Sistema B anuncia novo comando no Brasil e na América Latina

Pedro Telles assume a direção brasileira, enquanto Lorena Muiño lidera a operação regional; Já a atual diretora Cinthia Gherardi passa a comandar a área de Impacto e Movimento LATAM

Duas décadas de atuação e novos critérios marcam a nova fase do Sistema B (Divulgação)

Duas décadas de atuação e novos critérios marcam a nova fase do Sistema B (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13h08.

Última atualização em 2 de outubro de 2026 às 13h09.

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Após celebrar duas décadas de atuação e passar pela maior revisão de seus padrões de certificação em 2026, o Sistema B entra em uma nova fase de liderança no Brasil e na América Latina.

Pedro Telles assume a direção da organização brasileira, enquanto Lorena Muiño passa a liderar a operação latino-americana. Já Cinthia Gherardi, atual diretora do Sistema B Brasil, assume a área de Impacto e Movimento para a região.

O anúncio acontece em meio a uma transformação da própria certificação B Corp, concedida a negócios que equilibram o lucro com o impacto socioambiental positivo e transparência. 

No Brasil, o movimento reúne cerca de 500 empresas com atuação local, entre elas, estão Natura, Movida, Reserva, Cia Hering e Dengo Chocolates.

No início deste ano, aquelas que buscam obter ou renovar a certificação precisam atender a requisitos obrigatórios em sete áreas de impacto, substituindo o modelo anterior, baseado principalmente no acúmulo de pontos.

Na prática, isso significa que não é mais possível compensar o desempenho mais fraco em determinado tema com uma pontuação elevada em outro.

Os novos critérios estabelecem exigências mínimas em áreas como ação climática, direitos humanos, trabalho justo, gestão ambiental e circularidade, diversidade e governança.

A nova estrutura de liderança, portanto, chega em um momento em que o Sistema B tenta conciliar duas frentes: ampliar o alcance e, ao mesmo tempo, tornar mais exigentes a entrada e a permanência das companhias dentro da certificação.

De voluntário a diretor, quem é Pedro Telles 

A relação de Pedro Telles com o Sistema B começou uma década antes de sua chegada ao comando da operação brasileira.

Em 2016, ele integrou a primeira turma de formação de Multiplicadores de Empresas B realizada no país e passou a atuar como voluntário. Depois, tornou-se gestor da Comunidade B Rio.

Pedro Telles, novo diretor do Sistema B

Entre 2018 e 2021, Telles integrou diretamente a equipe do Sistema B Brasil, com atuação nas áreas de comunidades, relacionamento e desenvolvimento de negócios.

Após deixar a organização, passou para o outro lado da certificação. Na Movida, Empresa B Certificada, liderou a área de sustentabilidade e trabalhou com projetos estratégicos, relatórios integrados e compromissos de combate às mudanças climáticas.

Depois, passou pela consultoria Decah e, mais recentemente, foi country manager da Latimpacto no Brasil, rede latino-americana voltada à conexão e à mobilização de capital para iniciativas de impacto.

Economista, Telles tem mestrado pela UFRJ e também acumula experiência como professor e empreendedor.

Agora, retorna ao Sistema B em um cenário bastante diferente daquele que encontrou quando começou como voluntário.

“Meu sentimento é de voltar para casa. E o que mais me encantou, nesta nova etapa, foi ver o movimento elevando o nível de exigência da certificação e somando forças com outros países. É uma combinação ambiciosa, e é exatamente o que o momento pede”, destacou o executivo. 

Nova estrutura na América Latina

A troca de comando no Brasil faz parte de uma reorganização mais ampla do Movimento B.

Na América Latina, a operação passa a ser dividida em quatro sub-regiões, sob a liderança executiva regional de Lorena Muiño. O Brasil, pela dimensão de seu mercado e de sua comunidade empresarial, passa a constituir uma sub-região própria.

Cinthia Gherardi, que comandava o Sistema B Brasil, assume a posição de diretora de Impacto e Movimento para a América Latina. Para ela, a integração amplia a força do movimento e coloca o Brasil em uma posição de protagonismo.

"Hoje temos lideranças brasileiras no global e na região, e um diretor brasileiro que cresceu dentro da nossa comunidade e conhece de perto os desafios e oportunidades dos negócios”, afirma Cinthia.

A reorganização também chegou ao nível global. Marcel Fukayama, cofundador do Sistema B Brasil, assumiu o cargo de chief impact & movement officer do B Lab, função criada para concentrar as agendas de impacto e expansão do movimento.

As mudanças acontecem também quando compromissos ambientais e sociais assumidos globalmente são colocados em xeque e a credibilidade dos selos ligados à agenda ESG é posta à prova.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • 10/10 (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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