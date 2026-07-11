Esporte

Fase de grupos copa 2026

Não deu para os vikings: Inglaterra derrota Noruega e segue para semifinal da Copa

Durante o tempo regular, que terminou no 1 a 1, um gol de cada uma das seleções chegou a ser anulado

A Inglaterra venceu a Noruega e vai à semifinal com Argentina ou Suíça (Rodrigo Oropeza / AFP)

A Inglaterra venceu a Noruega e vai à semifinal com Argentina ou Suíça (Rodrigo Oropeza / AFP)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 11 de julho de 2026 às 20h47.

Após França e Espanha, a Inglaterra também se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. A seleção inglesa venceu a Noruega neste sábado, 11, por 2 a 1, com um dos gols sendo feito durante o primeiro tempo da prorrogação.

Durante o tempo regular, que terminou no 1 a 1, um gol de cada uma das seleções chegou a ser anulado.

O gol de Torbjorn Heggem, que seria o segundo da Noruega sobre a Inglaterra, foi anulado por falta de Erling Haaland em Elliot Anderson antes da cobrança de escanteio. A infração ocorreu com a bola ainda fora de jogo, mas o novo protocolo da IFAB (International Football Association Board) permite que esse tipo de irregularidade seja revisada quando tiver impacto direto em um gol.

As semifinais de final da Copa do Mundo 2026 começarão já na quarta-feira, 14, às 17h (horário de Brasília), com o duelo entre França e Espanha. O outro confronto será entre Inglaterra e o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça.

Como ficam as semifinais da Copa do Mundo?

A França agora enfrenta o vencedor de Espanha nas semifinais da Copa do Mundo.

Na outra metade da chave, XXX  terá pela frente o vencedor de Argentina x Suíça.

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