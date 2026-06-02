Argentina: da tragédia econômica ao simbolismo no futebol

Do ponto de vista estrutural, a Argentina é uma economia de renda média com forte base agroexportadora e diversificação industrial e energética. Seu PIB gira em torno de 688 bilhões de dólares, com renda per capita próxima de US$ 15 mil, segundo dados do FMI. Ao mesmo tempo, indicadores recentes mostram inflação ainda elevada — acima de 30% ao ano projetado para 2026 — e dívida pública significativa.

Tal dualidade — potencial produtivo versus fragilidade macroeconômica — não é nova. A história econômica argentina é marcada por ciclos de expansão e ruptura, com sucessivas crises cambiais, defaults e episódios de hiperinflação desde o século XX. A crise de 1998–2002, por exemplo, levou a uma contração de cerca de 28% do PIB, colapso institucional e níveis massivos de pobreza.

Mesmo em períodos mais recentes, a dependência de financiamento externo, déficits fiscais recorrentes e volatilidade cambial mantêm o país “no fio da navalha”, entre estabilização momentânea e riscos estruturais persistentes.

A inflação — frequentemente superior a três dígitos em determinados anos recentes — funciona como síntese dessa instabilidade, corroendo salários e desorganizando expectativas econômicas. Em 2024, por exemplo, o deflator do PIB chegou a mais de 200%, segundo o Banco Mundial.

Raio-x da economia

Principais produtos exportados pela Argentina A estrutura exportadora argentina é dominada por commodities agrícolas e agroindustriais, complementadas por produtos energéticos e industriais. De modo geral, os produtos agrícolas (como cereais, carnes e derivados de soja) representam uma parcela significativa das exportações do país, segundo o Trading Economics. Complexo da soja (principal produto) O conjunto de produtos derivados da soja é o principal grupo exportador da Argentina. Ele inclui: farelo de soja

óleo de soja

grão de soja Esse complexo responde por uma grande parcela das receitas externas, sendo o farelo e o óleo de soja alguns dos itens mais exportados do mundo nesse segmento, segundo o Observatório de Complexidade Econômica. Além disso, a Argentina é um dos maiores exportadores globais de derivados da soja, com forte demanda de países asiáticos como China e Índia. Cereais (milho e trigo) Os cereais formam outro pilar das exportações argentinas, com destaque para: milho

trigo O milho aparece frequentemente entre os principais produtos exportados em valor, enquanto o trigo também é relevante para mercados da América Latina, África e Ásia, segundo o OEC. No conjunto, os cereais representam uma das maiores categorias exportadoras do país, chegando a cerca de 12–13% do total exportado. Carnes (especialmente carne bovina) A carne bovina argentina é internacionalmente reconhecida e constitui um importante item da pauta exportadora. As exportações de carnes têm forte presença em mercados como China e União Europeia. Óleos e gorduras vegetais Os óleos vegetais — especialmente o óleo de soja — têm grande peso no comércio exterior argentino.

Esse grupo pode representar mais de 10% das exportações totais, evidenciando a importância da agroindústria no país, segundo o Worlds Top Exports. Combustíveis e energia (petróleo e gás) Nos últimos anos, o setor energético tem ganhado relevância, com exportações de: petróleo bruto

combustíveis Esses produtos já representam cerca de 5% ou mais das exportações, segundo o Trading Economics Veículos e autopeças A indústria automotiva também participa das exportações, especialmente para países do Mercosul, como o Brasil.

Veículos e peças correspondem a cerca de 7% a 10% do total exportado. Banco Central da Argentina (Mariano Garcia Gaspar / Getty Images) Outros produtos importantes Outros itens importantes incluem: produtos lácteos

pescado

metais preciosos (como ouro)

alimentos processados e ração animal

O futebol como linguagem nacional

Em contraste com a instabilidade econômica, o desempenho da Argentina nas Copas do Mundo revela uma surpreendente consistência. A seleção nacional conquistou três títulos mundiais — 1978, 1986 e 2022 — e chegou a seis finais ao longo da história. Trata-se de um dos países mais bem-sucedidos do torneio

Mais do que números, a narrativa argentina nas Copas é marcada pela centralidade de figuras quase míticas — Kempes, Maradona, Messi — que encarnam momentos quase de uma transcendência nacional. O padrão recorrente é a emergência de lideranças individuais capazes de reorganizar o coletivo, em conquistas que ultrapassam o campo esportivo.

Há, portanto, uma estabilidade simbólica no futebol que contrasta com a volatilidade econômica. Se a macroeconomia argentina é caracterizada por descontinuidades, o futebol constrói uma continuidade narrativa: tradição, resiliência e protagonismo.

Paralelismos históricos: economia e Copas como espelhos

Uma leitura mais profunda revela que os grandes momentos do futebol argentino dialogam, ainda que indiretamente, com contextos econômicos e políticos específicos.

1978 (primeiro título): conquistado em plena ditadura militar, período marcado por políticas econômicas liberalizantes, aumento da dívida externa e repressão política. O triunfo esportivo funcionou como instrumento de legitimação interna e projeção internacional, num contexto de tensões estruturais.

1986 (era Maradona): ocorre após a crise da dívida latino-americana e em meio à reconstrução democrática. A performance de Maradona simbolizou a recuperação do orgulho nacional diante de um cenário econômico ainda frágil.

2022 (era Messi): surge após décadas de estagnação, crises recorrentes e aceleração inflacionária. A vitória no Catar contra a França aconteceu em uma das melhores finais da história das Copas, num momento de ainda grave crise econômica

Lionel Messi beija o troféu da Copa do Mundo após o título de 2022 contra a França. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images) (Maja Hitij - FIFA/FIFA/Getty Images)

A economia política do prestígio: capital simbólico em meio à crise

Sob uma perspectiva mais teórica, pode-se argumentar que a Argentina converte parte de sua incapacidade de estabilidade econômica em capital simbólico global via futebol. O país mantém uma presença consistente no circuito internacional não apenas como exportador de commodities, mas como produtor de talento esportivo e cultura futebolística.

A recorrência de participações em Copas — mais de 18 edições disputadas - demonstram uma eficiência institucional no campo esportivo que não encontra paralelo direto na política macroeconômica. Trata-se de dois sistemas — economia e futebol — operando sob lógicas distintas de coordenação: um permeado por instabilidade institucional, outro estruturado por tradição, formação e identidade.