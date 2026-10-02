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Reforma do Autódromo de Interlagos custará R$ 2,6 milhões a mais do que o previsto

Com reajuste nos custos das obras nas arquibancadas, o contrato para as melhorias no Autódromo de Interlagos teve um acréscimo de mais de R$ 2,6 milhões em relação ao valor previsto inicialmente

Fórmula 1: Autódromo de Interlagos passa por reformas para receber GP de São Paulo (Divulgação/Grande Prêmio de São Paulo)

Fórmula 1: Autódromo de Interlagos passa por reformas para receber GP de São Paulo (Divulgação/Grande Prêmio de São Paulo)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13h04.

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A Prefeitura de São Paulo reajustou em R$ 2,62 milhões o contrato com a construtora Heleno & Fonseca Construtécnica S/A para as obras no Autódromo de Interlagos, conforme o Diário Oficial de quinta-feira, 1. O orçamento passou de R$ 80,67 milhões para R$ 83,29 milhões. Segundo a Prefeitura, a reforma ampliará a capacidade em 9.305 lugares.

As obras no Autódromo de Interlagos estão a todo vapor. O contrato da Prefeitura de São Paulo com a Heleno & Fonseca Construtécnica S/A para as novas arquibancadas A, D e Orange Tree Club (OTC) sofreu um reajuste, segundo a edição de quinta-feira, 1º, do Diário Oficial do município.

Os novos valores divulgados do contrato mostram um reajuste de R$ 2.622.763,43. Com isso, o orçamento passou de R$ 80.675.000,00 para R$ 83.297.763,43.

Autódromo de Interlagos se prepara para receber a Fórmula 1

O Autódromo de Interlagos está passando por reformas em busca de ampliar sua capacidade de público. De acordo com a Prefeitura, a nova estrutura terá a capacidade total de 21.577 lugares, 9.305 a mais que na configuração anterior.

Em 2025, a Fórmula 1 reuniu 303.627 espectadores em três dias de evento. Os setores A, D e OTC, que passam por obras, correspondem, respectivamente, à subida da reta dos boxes, ao S do Senna e à curva do Laranjinha. É esperado que a obra seja completamente finalizada até o mês de dezembro.

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O aditamento do acordo ocorre devido a "adequações identificadas durante a execução das obras e do aperfeiçoamento nos projetos, como a construção de um subsolo e o remanejamento de redes elétricas, de esgoto e de águas pluviais, entre outras. Também foram retirados do contrato serviços que deixaram de ser necessários", segundo a Prefeitura.

Dessa maneira, descontando os serviços do projeto original que acabaram não sendo necessários e somando os custos das novas demandas exigidas, a obra teve um acréscimo de R$ 2,6 milhões em relação ao valor previsto inicialmente.

O que mudou na obra?

Os novos serviços requisitados somam R$ 12,25 milhões, uma alta de 15,19% em relação ao contrato original. As mudanças, no entanto, estão concentradas nas arquibancadas D, que custaram aproximadamente R$ 4,4 milhões, e OTC, cerca de R$ 5,8 milhões.

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Esses gastos são decorrentes de fatores complementares, como terraplanagem, contenções, fundação e estruturas. Em contrapartida, a economia obtida com itens suprimidos foi de R$ 9,63 milhões, equivalente a uma redução de 11,94%, impulsionada pela dispensa de intervenções na arquibancada A.

Confira os números:

  • Valor original: R$ 80.675.000,00
  • Decréscimos: R$ 9.634.121,62
  • Acréscimos: R$ 12.256.885,05
  • Valor total após o aditamento: R$ 83.297.763,43
  • Diferença: R$ 2.622.763,43

O aditamento foi aprovado por meio de um despacho feito pelo secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece entre os dias 6 e 8 de novembro e será a 20ª etapa da temporada de 2026.

Perguntas frequentes

Quanto custarão as obras no Autódromo de Interlagos? ＋

O contrato das obras passou de R$ 80.675.000 para R$ 83.297.763,43. O reajuste representa um acréscimo líquido de R$ 2.622.763,43 sobre o orçamento original.

Por que o contrato das obras de Interlagos ficou mais caro? ＋

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o reajuste decorre de adequações identificadas durante a execução das obras e do aperfeiçoamento dos projetos. As mudanças incluem a construção de um subsolo e o remanejamento de redes elétricas, de esgoto e de águas pluviais.

Qual será a capacidade das novas arquibancadas de Interlagos? ＋

A nova estrutura terá capacidade total para 21.577 pessoas, segundo a Prefeitura de São Paulo. O número representa 9.305 lugares a mais em relação à configuração anterior.

Quais arquibancadas de Interlagos passam por obras? ＋

As obras abrangem as arquibancadas A, D e Orange Tree Club, conhecida como OTC. Os setores ficam, respectivamente, na subida da reta dos boxes, no S do Senna e na curva do Laranjinha.

Quais foram os acréscimos e as reduções no contrato? ＋

Os novos serviços somam R$ 12.256.885,05, com despesas concentradas nas arquibancadas D e OTC. A retirada de itens que deixaram de ser necessários reduziu R$ 9.634.121,62 do contrato, sobretudo pela dispensa de intervenções na arquibancada A.

Quando as obras de Interlagos devem terminar? ＋

A conclusão completa das obras está prevista para dezembro. Antes disso, o GP de São Paulo de Fórmula 1 será realizado entre 6 e 8 de novembro, como a 20ª etapa da temporada de 2026.

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