Reforma do Autódromo de Interlagos custará R$ 2,6 milhões a mais do que o previsto

RESUMO ＋ A Prefeitura de São Paulo reajustou em R$ 2,62 milhões o contrato com a construtora Heleno & Fonseca Construtécnica S/A para as obras no Autódromo de Interlagos, conforme o Diário Oficial de quinta-feira, 1. O orçamento passou de R$ 80,67 milhões para R$ 83,29 milhões. Segundo a Prefeitura, a reforma ampliará a capacidade em 9.305 lugares.

As obras no Autódromo de Interlagos estão a todo vapor. O contrato da Prefeitura de São Paulo com a Heleno & Fonseca Construtécnica S/A para as novas arquibancadas A, D e Orange Tree Club (OTC) sofreu um reajuste, segundo a edição de quinta-feira, 1º, do Diário Oficial do município.

Os novos valores divulgados do contrato mostram um reajuste de R$ 2.622.763,43. Com isso, o orçamento passou de R$ 80.675.000,00 para R$ 83.297.763,43.

Autódromo de Interlagos se prepara para receber a Fórmula 1

O Autódromo de Interlagos está passando por reformas em busca de ampliar sua capacidade de público. De acordo com a Prefeitura, a nova estrutura terá a capacidade total de 21.577 lugares, 9.305 a mais que na configuração anterior.

Em 2025, a Fórmula 1 reuniu 303.627 espectadores em três dias de evento. Os setores A, D e OTC, que passam por obras, correspondem, respectivamente, à subida da reta dos boxes, ao S do Senna e à curva do Laranjinha. É esperado que a obra seja completamente finalizada até o mês de dezembro.

O aditamento do acordo ocorre devido a "adequações identificadas durante a execução das obras e do aperfeiçoamento nos projetos, como a construção de um subsolo e o remanejamento de redes elétricas, de esgoto e de águas pluviais, entre outras. Também foram retirados do contrato serviços que deixaram de ser necessários", segundo a Prefeitura.

Dessa maneira, descontando os serviços do projeto original que acabaram não sendo necessários e somando os custos das novas demandas exigidas, a obra teve um acréscimo de R$ 2,6 milhões em relação ao valor previsto inicialmente.

O que mudou na obra?

Os novos serviços requisitados somam R$ 12,25 milhões, uma alta de 15,19% em relação ao contrato original. As mudanças, no entanto, estão concentradas nas arquibancadas D, que custaram aproximadamente R$ 4,4 milhões, e OTC, cerca de R$ 5,8 milhões.

Esses gastos são decorrentes de fatores complementares, como terraplanagem, contenções, fundação e estruturas. Em contrapartida, a economia obtida com itens suprimidos foi de R$ 9,63 milhões, equivalente a uma redução de 11,94%, impulsionada pela dispensa de intervenções na arquibancada A.

Confira os números:

Valor original: R$ 80.675.000,00

R$ 80.675.000,00 Decréscimos: R$ 9.634.121,62

R$ 9.634.121,62 Acréscimos: R$ 12.256.885,05

R$ 12.256.885,05 Valor total após o aditamento: R$ 83.297.763,43

R$ 83.297.763,43 Diferença: R$ 2.622.763,43

O aditamento foi aprovado por meio de um despacho feito pelo secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece entre os dias 6 e 8 de novembro e será a 20ª etapa da temporada de 2026.