Esporte

Copa do Mundo 2026: França, do luxo à consolidação no futebol

A interseção entre economia e futebol revela-se em múltiplos níveis

Economia francesa é bastante diversificada, com agricultura, aviação e turismo tendo pesos importantes (Montagem IA)

Economia francesa é bastante diversificada, com agricultura, aviação e turismo tendo pesos importantes (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de junho de 2026 às 11h04.

A França é um caso singular de potência que articula força econômica com prestígio no futebol. Pelo menos para este momento. Em 2025, o país registrou um PIB de aproximadamente US$ 3,3 trilhões, ocupando a sétima posição mundial e mantendo-se como uma das economias mais robustas da Europa.

O crescimento, ainda que modesto — cerca de 0,9% no ano passado, segundo dados do FMI — reflete tanto os desafios globais, como juros elevados e baixa confiança da iniciativa privada e consumidores, quanto a resiliência de setores estratégicos como a indústria aeronáutica, automotiva, o luxo e o turismo. 

No campo esportivo, a seleção francesa de futebol vem ganhando bastante importância desde sua primeira conquista de Copa do Mundo, em 1998, além de manter campanhas consistentes nos últimos anos, como o segundo título em 2018 e o vice-campeonato na última Copa. Além disso, tem o atual bicampeão da Champions League, o PSG.

Novamente favorita?

Modelos estatísticos elaborados por instituições financeiras, como o banco Natixis, apontam a França como favorita para a Copa de 2026, com 26% de probabilidade de vitória, à frente de potências tradicionais como Espanha, Argentina e Brasil. Essa previsão não é mero exercício lúdico: ela se apoia em variáveis econômicas e demográficas, como PIB per capita e população. Hoje, esse número está em quase US$ 49 mil.

A interseção entre economia e futebol revela-se em múltiplos níveis. O sucesso esportivo reforça o chamado soft power francês, ampliando o turismo, estimulando o consumo de produtos culturais e de luxo e fortalecendo a imagem internacional do país. Internamente, vitórias em Copas do Mundo tendem a elevar a confiança dos consumidores e a criar um ambiente de otimismo, ainda que o impacto macroeconômico seja limitado. 

Economia da França: panorama atual

  • PIB: US$ 3,3 trilhões em 2025, segundo o FMI, atrás apenas de Alemanha e Reino Unido na Europa.
  • Previsão para 2026: crescimento de 0,9%, refletindo tensões comerciais e demanda global enfraquecida.
  • Setores-chave: indústria aeronáutica, automotiva, luxo, turismo e agricultura de alta produtividade.
  • Desafios: juros elevados, baixa confiança privada e pressões inflacionárias.

França nas Copas do Mundo

  • Títulos: 1998 (em casa) e 2018 (na Rússia).
  • Projeções para 2026: o banco francês Natixis estima 26% de probabilidade de vitória, colocando a França como favorita, seguida de perto pela Espanha (25%). Argentina, Portugal e Brasil aparecem logo atrás.
  • Modelos econométricos: estudos como o de Joachim Klement (ex-chefe de estratégia do UBS) relacionam desempenho esportivo a variáveis econômicas como PIB per capita e população. Curiosamente, o modelo acertou os campeões de 2014 (Alemanha), 2018 (França) e 2022 (Argentina).

Comparação: Economia vs. Futebol

Aspecto econômicoDesempenho esportivo
PIB de US$ 3,3 trilhões (2025)Campeã em 1998 e 2018
Crescimento de 0,9% previsto para 2026Favorita em 2026 com 26% de probabilidade
Setores fortes: luxo, turismo, indústriaJogadores de elite e tem o time bicampeão da Europa
Desafios: juros altos, baixa confiança privadaPressão por manter hegemonia esportiva

Raio-x do PIB francês

  • A França é líder agrícola na Europa Ocidental, destacando-se na produção de trigo, milho, vinho e queijos.
  • A viticultura é um símbolo nacional: regiões como Bordeaux e Champagne são referências mundiais.
  • Embora represente menos de 2% do PIB, o setor primário é estratégico para exportações e identidade cultural.

Setor secundário: indústria e transformação

  • A indústria francesa responde por 18,5% do PIB, com destaque para:
    • Automobilística: Renault, Peugeot e Citroën são marcas globais.
    • Aeroespacial: Airbus é um dos maiores fabricantes de aviões do mundo.
    • Moda e luxo: Chanel, Dior e Louis Vuitton consolidam a França como epicentro do mercado de luxo.
    • Energia nuclear: o país é um dos maiores produtores mundiais, garantindo autonomia energética.
  • Também se destacam setores como químico, farmacêutico, metalúrgico e alimentício, que sustentam exportações robustas.

Setor terciário: serviços e turismo

  • O setor terciário é o mais relevante, representando cerca de 70% do PIB e empregando 78% da força de trabalbo
  • Turismo: a França é o país mais visitado do mundo, com Paris, Riviera Francesa e Alpes atraindo milhões de turistas anualmente.

8. França

  • Serviços financeiros e tecnologia: Paris e Lyon são polos de negócios e inovação, atraindo multinacionais e startups.

A França nas Copas

A França consolidou-se como uma das maiores potências da história recente das Copas do Mundo: são 17 participações até 2026, com dois títulos (1998 e 2018), dois vice-campeonatos (2006 e 2022) e presença constante em semifinais. Nas últimas décadas, os Bleus estiveram em três das últimas quatro finais, confirmando sua regularidade e protagonismo.

📊 Histórico de participações

  • Primeira participação: 1930, na Copa inaugural no Uruguai.
  • Total de edições: 17 até 2026, incluindo as duas vezes em que foi sede (1938 e 1998).
  • Títulos: 1998 (em casa, derrotando o Brasil por 3 a 0) e 2018 (na Rússia, vencendo a Croácia por 4 a 2).
  • Vice-campeonatos: 2006 (derrota para a Itália nos pênaltis) e 2022 (final épica contra a Argentina, decidida nos pênaltis).
  • Semifinais: seis vezes, incluindo campanhas marcantes em 1958, 1982 e 1986.

⚽ Era moderna e consistência

A França tornou-se potência a partir dos anos 1980, com Michel Platini liderando a equipe que conquistou a Eurocopa de 1984 e alcançou o 3º lugar na Copa de 1986. O auge veio nos anos 1990 e 2000, com a geração de Zinédine Zidane, Thierry Henry e Lilian Thuram, que venceu a Copa de 1998 e a Eurocopa de 2000.

Nos últimos 25 anos, os Bleus se destacaram pela regularidade:

  • 2006: final contra a Itália, marcada pela expulsão de Zidane.
  • 2014: quartas de final no Brasil.
  • 2018: título com jovens estrelas como Mbappé.
  • 2022: vice em uma das finais mais emocionantes da história, contra a Argentina.
  • 2026: chegam como favoritos, buscando a terceira estrela e a possibilidade de disputar três finais consecutivas, feito só alcançado pela Alemanha entre 1982 e 1990.

Liderança de Didier Deschamps

Didier Deschamps é peça central nesse desempenho: campeão como jogador em 1998 e como técnico em 2018, ele se tornou um dos poucos nomes a erguer o troféu em ambas as funções. Em 2026, completa 14 anos no comando da seleção, podendo se tornar o primeiro treinador a disputar três finais consecutivas.

Acompanhe tudo sobre:FrançaParis (França)Copa do Mundo

Mais de Esporte

Flamengo entra em ranking global dos clubes com mais convocados na Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026: Fifa proíbe vuvuzelas, apitos e buzinas nos estádios

Calor extremo pode virar principal adversário da Copa do Mundo 2026

Roland Garros: Brasil entra em quadra com 4 semifinalistas; veja os jogos desta sexta

Mais na Exame

Mundo

Israel bombardeia o sul do Líbano após Hezbollah rejeitar trégua mediada pelos EUA

Inteligência Artificial

Agentes de IA ganham espaço e desafiam a gestão nas empresas

Pop

Final de ‘Euphoria’ bate recorde apesar de temporada polêmica

Future of Money

Criptomoedas engatam 6º dia seguido de queda e altcoin derrete 39% só hoje