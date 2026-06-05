Copa do Mundo 2026: França, do luxo à consolidação no futebol

A França é um caso singular de potência que articula força econômica com prestígio no futebol. Pelo menos para este momento. Em 2025, o país registrou um PIB de aproximadamente US$ 3,3 trilhões, ocupando a sétima posição mundial e mantendo-se como uma das economias mais robustas da Europa.

O crescimento, ainda que modesto — cerca de 0,9% no ano passado, segundo dados do FMI — reflete tanto os desafios globais, como juros elevados e baixa confiança da iniciativa privada e consumidores, quanto a resiliência de setores estratégicos como a indústria aeronáutica, automotiva, o luxo e o turismo.

No campo esportivo, a seleção francesa de futebol vem ganhando bastante importância desde sua primeira conquista de Copa do Mundo, em 1998, além de manter campanhas consistentes nos últimos anos, como o segundo título em 2018 e o vice-campeonato na última Copa. Além disso, tem o atual bicampeão da Champions League, o PSG.

Novamente favorita?

Modelos estatísticos elaborados por instituições financeiras, como o banco Natixis, apontam a França como favorita para a Copa de 2026, com 26% de probabilidade de vitória, à frente de potências tradicionais como Espanha, Argentina e Brasil. Essa previsão não é mero exercício lúdico: ela se apoia em variáveis econômicas e demográficas, como PIB per capita e população. Hoje, esse número está em quase US$ 49 mil.

A interseção entre economia e futebol revela-se em múltiplos níveis. O sucesso esportivo reforça o chamado soft power francês, ampliando o turismo, estimulando o consumo de produtos culturais e de luxo e fortalecendo a imagem internacional do país. Internamente, vitórias em Copas do Mundo tendem a elevar a confiança dos consumidores e a criar um ambiente de otimismo, ainda que o impacto macroeconômico seja limitado.