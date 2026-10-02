Fórmula 1: veja horários e onde assistir à classificação do GP do Bahrein

Neste fim de semana, acontece o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, em Sepang, na Malásia. Esta é a 16ª etapa do Campeonato Mundial de 2026.

Inicialmente programada para abril no circuito de Sakhir, a prova precisou ser adiada devido ao conflito no Oriente Médio. Para garantir a manutenção da etapa no calendário oficial, a organização transferiu a competição para Sepang.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades da Fórmula 1 no GP do Bahrein começam nesta sexta-feira, 2. Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional, com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória no sábado, antes da corrida principal no domingo.

Quando assistir à classificação na sexta-feira?

A classificação do GP do Bahrein acontece às 5 horas de sábado, no horário de Brasília, após a sessão de Treino Livre 3, que está marcada para às 1h30.

Onde assistir à classificação da Fórmula 1 no Bahrein?

A sessão classificatória da Fórmula 1 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria. O GP do Bahrein não terá transmissão na TV Globo aberta.

O que esperar da corrida em Sepang?

Essa é a primeira vez da Fórmula 1 na Malásia desde o campeonato de 2017. O Circuito Internacional de Sepang possui 5.543 quilômetros de extensão, 16 curvas, longas retas e pontos severos de frenagem de alto desempenho.

Entre os 22 pilotos do grid, apenas dez já competiram no traçado malaio, com destaque para Fernando Alonso, três vezes vencedor no circuito, enquanto os outros doze enfrentarão o desafio pela primeira vez.

Confira a programação completa da Fórmula 1 neste fim de semana:

Sexta-feira, 2 de outubro

01h30 – Treino livre 1 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

(Sportv3 / Globoplay / F1TV) 05h00 – Treino livre 2 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

Sábado, 3 de outubro

01h30 – Treino livre 3 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

(Sportv3 / Globoplay / F1TV) 05h00 – Qualificação (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

Domingo, 4 de outubro