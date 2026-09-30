São Paulo x Santos: horário, escalações e onde assistir

RESUMO | Separados por apenas dois pontos na tabela, São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (2 de outubro de 2026), às 20h, no Morumbis, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com Data Fifa, o Campeonato Brasileiro de 2026 reserva para esta semana um clássico que vale briga por vaga na Copa Libertadores da América. Nesta sexta-feira, 2 de outubro, o São Paulo recebe o Santos no estádio do Morumbis, na capital paulista, em partida válida pela 21ª rodada da competição. O confronto tem início marcado para as 20h (horário de Brasília).

As duas equipes chegam para o duelo separadas por margem mínima na tabela de classificação: o Peixe ocupa a oitava colocação com 38 pontos, enquanto o Tricolor aparece logo atrás, na 11ª posição, somando 36 pontos.

Situação das equipes e prováveis escalações

São Paulo: Focado exclusivamente no Brasileirão após a eliminação para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, o técnico Dorival Júnior busca dar estabilidade à equipe. No entanto, o treinador terá problemas importantes para montar o time: o artilheiro Calleri está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, somando-se a uma longa lista de desfalques que inclui Lucas (ruptura no tendão de Aquiles), Lucca, Bobadilla, Buta, além de Pablo Maia e Osorio (também suspensos).

Provável escalação: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Gustavo Santana. Técnico: Dorival Júnior.

Santos: Sob o comando de Cuca, o Alvinegro Praiano segue a preparação visando o confronto fora de casa. A grande expectativa da torcida era pelo retorno de Neymar, que completou um mês de recuperação de lesão na coxa direita; embora já realize trabalhos de transição com bola no gramado, o craque ainda deve ser desfalque, ficando cotado para retornar no duelo seguinte contra o Flamengo. Por outro lado, o volante Willian Arão recuperou-se de dores abdominais, treinou sem restrições e deve ser titular na vaga do zagueiro Luan Peres, que cumpre suspensão.

Provável escalação: Diógenes (João Pedro); Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Arthur e Rollheiser (Barreal); Everton Cebolinha (Rony) e Gabigol. Técnico: Cuca.

Onde assistir e horário da partida

Competição: Campeonato Brasileiro 2026 (21ª rodada)

Campeonato Brasileiro 2026 (21ª rodada) Data: Sexta-feira, 2 de outubro de 2026

Sexta-feira, 2 de outubro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP) Transmissão: Sportv e Premiere

O duelo do primeiro turno

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026, válido pela 2ª rodada da competição, Santos e São Paulo mediram forças na Vila Belmiro e ficaram no empate por 1 a 1.

O confronto começou marcado por protestos da torcida organizada do Peixe contra a diretoria, com um período de silêncio nas arquibancadas e gritos de cobrança direcionados ao presidente Marcelo Teixeira. Em campo, o Alvinegro Praiano — que não contava com Neymar, lesionado, assistindo ao duelo das tribunas — adotou uma postura agressiva e pressionou no primeiro tempo. O esforço deu resultado nos acréscimos da etapa inicial: aos 55 minutos, após chute de longa distância de Adonis espalmado pelo goleiro Rafael, Zé Rafael aproveitou o rebote para abrir o placar para os mandantes.

Na etapa complementar, o panorama mudou após o técnico são-paulino Hernán Crespo promover alterações cruciais, acionando Lucas Moura, Luciano e Marcos Antônio de uma só vez. A mudança surtiu efeito imediato na intensidade do Tricolor. Aos 11 minutos do segundo tempo, em jogada aérea, o artilheiro Calleri ganhou da marcação pelo alto e testou firme para empatar a partida. Na reta final, com mexidas do técnico Vojvoda, o Peixe conseguiu equilibrar as ações, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final do árbitro Anderson Daronco, decretando a igualdade de 1 a 1 na Baixada Santista.

Quando será disputado o clássico entre São Paulo e Santos?

O jogo acontece nesta sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 20h (horário de Brasília).

Onde será realizada a partida pela 21ª rodada do Brasileirão?

O confronto será disputado no Estádio do Morumbis, na capital paulista.

Onde assistir ao vivo a São Paulo x Santos?

A transmissão ao vivo será feita pela TV fechada através do Sportv, e pelo sistema pay-per-view no Premiere.

Neymar vai jogar pelo Santos?

A tendência é que Neymar seja desfalque. Embora esteja em fase de transição física após completar um mês de recuperação de lesão na coxa, seu retorno deve ocorrer apenas na partida seguinte, contra o Flamengo.

Quais são os principais desfalques do São Paulo para o clássico?

O técnico Dorival Júnior não poderá contar com o atacante Calleri (suspenso), além de jogadores lesionados ou suspensos como Lucas, Lucca, Bobadilla, Buta, Pablo Maia e Osorio.

Como terminou o confronto do primeiro turno entre as equipes?

O jogo realizado em fevereiro na Vila Belmiro terminou empatado em 1 a 1, com gols de Zé Rafael para o Santos e Calleri para o São Paulo.