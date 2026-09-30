São Paulo x Santos: horário, escalações e onde assistir

O Estádio do Morumbis será o palco do clássico paulista entre São Paulo e Santos pelo Brasileirão. (Ricardo Moreira/Getty Images) (Ricardo Moreira/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16h04.
RESUMO | Separados por apenas dois pontos na tabela, São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (2 de outubro de 2026), às 20h, no Morumbis, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Mesmo com Data Fifa, o Campeonato Brasileiro de 2026 reserva para esta semana um clássico que vale briga por vaga na Copa Libertadores da América. Nesta sexta-feira, 2 de outubro, o São Paulo recebe o Santos no estádio do Morumbis, na capital paulista, em partida válida pela 21ª rodada da competição. O confronto tem início marcado para as 20h (horário de Brasília).
As duas equipes chegam para o duelo separadas por margem mínima na tabela de classificação: o Peixe ocupa a oitava colocação com 38 pontos, enquanto o Tricolor aparece logo atrás, na 11ª posição, somando 36 pontos.
São Paulo: Focado exclusivamente no Brasileirão após a eliminação para o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, o técnico Dorival Júnior busca dar estabilidade à equipe. No entanto, o treinador terá problemas importantes para montar o time: o artilheiro Calleri está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, somando-se a uma longa lista de desfalques que inclui Lucas (ruptura no tendão de Aquiles), Lucca, Bobadilla, Buta, além de Pablo Maia e Osorio (também suspensos).
Santos: Sob o comando de Cuca, o Alvinegro Praiano segue a preparação visando o confronto fora de casa. A grande expectativa da torcida era pelo retorno de Neymar, que completou um mês de recuperação de lesão na coxa direita; embora já realize trabalhos de transição com bola no gramado, o craque ainda deve ser desfalque, ficando cotado para retornar no duelo seguinte contra o Flamengo. Por outro lado, o volante Willian Arão recuperou-se de dores abdominais, treinou sem restrições e deve ser titular na vaga do zagueiro Luan Peres, que cumpre suspensão.
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026, válido pela 2ª rodada da competição, Santos e São Paulo mediram forças na Vila Belmiro e ficaram no empate por 1 a 1.
O confronto começou marcado por protestos da torcida organizada do Peixe contra a diretoria, com um período de silêncio nas arquibancadas e gritos de cobrança direcionados ao presidente Marcelo Teixeira. Em campo, o Alvinegro Praiano — que não contava com Neymar, lesionado, assistindo ao duelo das tribunas — adotou uma postura agressiva e pressionou no primeiro tempo. O esforço deu resultado nos acréscimos da etapa inicial: aos 55 minutos, após chute de longa distância de Adonis espalmado pelo goleiro Rafael, Zé Rafael aproveitou o rebote para abrir o placar para os mandantes.
Na etapa complementar, o panorama mudou após o técnico são-paulino Hernán Crespo promover alterações cruciais, acionando Lucas Moura, Luciano e Marcos Antônio de uma só vez. A mudança surtiu efeito imediato na intensidade do Tricolor. Aos 11 minutos do segundo tempo, em jogada aérea, o artilheiro Calleri ganhou da marcação pelo alto e testou firme para empatar a partida. Na reta final, com mexidas do técnico Vojvoda, o Peixe conseguiu equilibrar as ações, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final do árbitro Anderson Daronco, decretando a igualdade de 1 a 1 na Baixada Santista.
O jogo acontece nesta sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 20h (horário de Brasília).
O confronto será disputado no Estádio do Morumbis, na capital paulista.
A transmissão ao vivo será feita pela TV fechada através do Sportv, e pelo sistema pay-per-view no Premiere.
A tendência é que Neymar seja desfalque. Embora esteja em fase de transição física após completar um mês de recuperação de lesão na coxa, seu retorno deve ocorrer apenas na partida seguinte, contra o Flamengo.
O técnico Dorival Júnior não poderá contar com o atacante Calleri (suspenso), além de jogadores lesionados ou suspensos como Lucas, Lucca, Bobadilla, Buta, Pablo Maia e Osorio.
O jogo realizado em fevereiro na Vila Belmiro terminou empatado em 1 a 1, com gols de Zé Rafael para o Santos e Calleri para o São Paulo.