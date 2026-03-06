Messi ganha até US$ 80 milhões por ano no Inter Miami — e 'vale cada centavo', diz dono

Lionel Messi recebe entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões por ano do Inter Miami, considerando salários e outros benefícios ligados ao contrato com o clube. O valor foi revelado pelo proprietário da equipe, Jorge Mas, nesta sexta-feira, 6.

O atacante argentino, de 38 anos, renovou contrato com o Inter Miami no ano passado por mais três temporadas, o que deve mantê-lo na equipe até os 40 anos. Embora os detalhes do acordo não tenham sido divulgados oficialmente, a expectativa é que Messi também se torne sócio do clube após encerrar a carreira, em linha com os termos firmados desde sua chegada à franquia em 2023.

Alto preço pelo argentino

Lionel Messi, jogador do Inter Miami. (Photo by Rich Storry/Getty Images)

Para sustentar os custos de um dos maiores jogadores da história do futebol — além de outros atletas experientes do elenco, como Luis Suárez e Rodrigo De Paul — Jorge Mas afirma que o clube depende fortemente de receitas comerciais. Segundo ele, cerca de 55% do faturamento do Inter Miami vem de patrocínios e acordos de marca, enquanto os direitos de mídia representam apenas 2% da receita total.

"O motivo pelo qual preciso de patrocinadores, e que sejam de nível mundial, é porque os jogadores são caros", disse Mas em entrevista à Bloomberg. “Eu pago ao Messi — e vale cada centavo — mas são de 70 a 80 milhões de dólares por ano. Em tudo.”

O dirigente não detalhou como o contrato de Messi está estruturado nem como os valores são distribuídos. Atualmente, o argentino é o segundo jogador de futebol mais bem pago do mundo, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, cujo contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, é estimado em mais de US$ 400 milhões.

O segredo do sucesso de Jorge Mas

Jorge Mas, de 63 anos, construiu sua fortuna no setor de infraestrutura por meio da MasTec Inc., empresa familiar especializada na construção e manutenção de redes de serviços públicos e comunicações. A companhia listada em bolsa tem valor de mercado próximo de US$ 23 bilhões.

Entre os movimentos mais recentes do empresário está a assinatura de um acordo plurianual com o Nubank. O novo estádio do Inter Miami, com inauguração prevista para abril, passará a se chamar Nu Stadium, e a marca da empresa também aparecerá nas costas do uniforme do clube a partir de agosto.

Mas divide o controle do Inter Miami com seu irmão José Mas e com o ex-jogador inglês David Beckham. Segundo ele, a competição do clube fora de campo não ocorre necessariamente com outras franquias da MLS, mas sim com equipes das principais ligas europeias na disputa por jogadores de alto nível.

Os investimentos no clube começaram a gerar resultados esportivos. Na temporada passada, o Inter Miami conquistou sua primeira MLS Cup e celebrou o título nesta quinta-feira em visita à Casa Branca, ao lado do presidente americano Donald Trump.

Em relação aos direitos de transmissão, a Apple firmou em 2022 um contrato de US$ 2,5 bilhões por dez anos para transmitir globalmente a MLS. No entanto, o acordo foi revisado recentemente e agora deve terminar ao fim da temporada 2028-29.

Para Mas, outros donos de franquias da liga deveriam priorizar patrocínios e acordos comerciais em vez de depender da receita de mídia.

“Use esse ecossistema para seus patrocinadores, seus patrocinadores atuais para seus times e para agregar valor”, disse Mas. “As pessoas não pensam assim. Eu penso. Porque a avaliação do meu time se baseia nisso. O dinheiro da mídia não influencia.”

A estratégia ajudou a impulsionar o valor do clube. Em 2025, o valor de mercado do Inter Miami subiu 22%, chegando a US$ 1,45 bilhão, o que o colocou como o time mais valioso da MLS, segundo a consultoria Sportico.

O futuro do clube após o fim da chamada “Messimania” ainda é incerto, mas Mas diz encarar o desafio com confiança.

“Eu revolucionei o futebol profissional. Alguns criticam, outros elogiam. Eu comando o barco porque acredito que precisamos mudar muita coisa”, disse ele. “Não se pode ter medo da mudança. Para prosperar e ter sucesso, é preciso fazer as coisas de forma diferente.”