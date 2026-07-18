Esporte

Fase de grupos copa 2026

Mbappé ultrapassa Messi na artilharia da Copa e coloca pressão sobre argentino na final

Francês marcou contra a Inglaterra, chegou a dez gols e agora torce para que o camisa 10 da Argentina passe em branco diante da Espanha

Mbappé: jogador brilhou na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo contra a Inglaterra ((Foto: Chandan Khanna / AFP))

Mbappé: jogador brilhou na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo contra a Inglaterra ((Foto: Chandan Khanna / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 19h38.

A corrida pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo ganhou um novo líder às vésperas da grande decisão. Com os dois gols marcados na partida da França com a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, Kylian Mbappé chegou aos dez gols no Mundial de 2026 e ultrapassou Lionel Messi, que soma oito antes da final entre Argentina e Espanha.

Eliminada nas semifinais, a seleção francesa encerrou sua participação no torneio na disputa pelo terceiro lugar, o que significa que Mbappé não terá mais oportunidades de ampliar a marca. Ainda assim, o atacante deixou a pressão do outro lado: agora cabe a Messi responder na decisão deste domingo.

Com os gols marcados, Mbappé também se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 22 gols marcados em 22 jogos disputados.

Lionel Messi, com 21 tentos, ainda terá a possibilidade de igualar o francês nessa estatística contra a Espanha, na decisão da Copa do Mundo.

Messi depende apenas de si

Se Mbappé já encerrou sua campanha, Lionel Messi ainda tem 90 minutos, ou mais, para tentar recuperar a liderança da artilharia.

O capitão da Argentina entra em campo na final contra a Espanha precisando de dois gols para igualar o francês. Caso balance as redes três vezes, terminará a Copa do Mundo como artilheiro isolado da competição.

Além da disputa individual, o camisa 10 também busca escrever mais um capítulo histórico com a Albiceleste. A Argentina tenta conquistar o bicampeonato consecutivo e levantar o quarto título mundial de sua história, enquanto Messi disputa a última Copa do Mundo da carreira.

Duelo entre protagonistas

A disputa pela artilharia reflete o protagonismo de Mbappé e Messi ao longo do torneio. Ambos foram decisivos em diferentes momentos da campanha de suas seleções e chegaram às fases finais como os principais candidatos ao prêmio de goleador.

Mbappé voltou a mostrar sua capacidade de decisão ao marcar diante da Inglaterra, mesmo em uma partida que valia apenas o terceiro lugar. O gol permitiu ao francês assumir momentaneamente a ponta da tabela de artilheiros e obrigou Messi a buscar uma resposta na final.

Chuteira de Ouro em jogo

Além da taça da Copa do Mundo, a decisão entre Argentina e Espanha terá um ingrediente extra. Messi não disputa apenas mais um título com a seleção argentina, mas também a possibilidade de terminar o Mundial como artilheiro.

Com dez gols, Mbappé assistirá à final como espectador, torcendo para que sua marca permaneça intacta. Já Messi terá a oportunidade de transformar a decisão em mais um capítulo memorável de sua trajetória: além de lutar pelo tetracampeonato da Argentina, poderá superar o francês e encerrar sua última Copa do Mundo também no topo da artilharia.

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