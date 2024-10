Vini Jr entra para a lista dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo; veja o ranking

Vinicius Junior, um dos principais candidatos à conquista da Bola de Ouro 2024, também se consolidou entre os jogadores mais bem remunerados do mundo.

De acordo com um levantamento da revista Forbes, o atacante do Real Madrid ocupa o sétimo lugar entre os atletas mais ricos do futebol em 2024, com uma receita anual de US$ 55 milhões (aproximadamente R$ 311 milhões, na cotação atual), somando salários e contratos de patrocínio.

A presença de Vini Jr. é a única novidade no ranking deste ano da Forbes. A publicação destacou o crescimento da sua popularidade fora dos gramados, o que resultou em parcerias publicitárias que ampliaram significativamente seus rendimentos.

A lista anual da Forbes continua sendo liderada pelos três maiores nomes do ano passado. Cristiano Ronaldo mantém o topo, seguido por Lionel Messi e Neymar. O jogador português do Al-Nassr atingiu um rendimento impressionante de US$ 285 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão).

Veja a lista dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 285 milhões de dólares Messi (Inter Miami) - 135 milhões Neymar (Al-Hilal) - 110 milhões Benzema (Al-Ittihad) - 104 milhões Mbappé (Real Madrid) - 90 milhões Haaland (Manchester City) - 60 milhões Vinicius Junior (Real Madrid) - 55 milhões Salah (Liverpool) - 53 milhões Sadio Mané (Al-Nassr) - 52 milhões De Bruyne (Manchester City) - 39 milhões