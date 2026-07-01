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Fase de grupos copa 2026

Bellingham revela sonho fora dos gramados: 'Adoraria ser James Bond'

Meia da Inglaterra contou que sempre imaginou atuar no cinema e afirmou que interpretar o agente 007 seria seu papel dos sonhos

Bellingham: Em entrevista durante a Copa do Mundo, o jogador falou sobre planos para o futuro e revelou paixão pela franquia James Bond (Michael Regan - The FA/The FA/Getty Images)

Bellingham: Em entrevista durante a Copa do Mundo, o jogador falou sobre planos para o futuro e revelou paixão pela franquia James Bond (Michael Regan - The FA/The FA/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de julho de 2026 às 06h12.

Enquanto segue sendo um dos principais nomes da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, Jude Bellingham, de 23 anos, já imagina como poderá ser sua vida depois do futebol. Em entrevista ao programa World Cup After Hours, apresentado por James Corden, o meia revelou que sonha em atuar no cinema e admitiu que interpretar James Bond seria sua escolha ideal.

"Adoraria ser James Bond. Já assisti aos filmes com Sean Connery, Roger Moore. Já vi todos. Adoro James Bond. Juro, adoraria ser", afirmou o jogador.

O plano para o cinema

Durante a conversa, Bellingham explicou que costuma ser questionado sobre o que pretende fazer quando deixar os gramados. Segundo ele, a resposta sempre acaba sendo a mesma. "As pessoas sempre me perguntam: 'O que você quer fazer fora do futebol?' Eu nunca penso muito nisso, mas, quando penso, a resposta sempre surge: eu adoraria estar em um filme", disse.

O meia ainda reforçou sua admiração pela franquia do agente secreto britânico, um dos personagens mais famosos da história do cinema.

Foco continua na Copa do Mundo

Apesar do sonho artístico, Bellingham mantém a concentração na campanha da Inglaterra no Mundial. O camisa 10 soma dois gols e uma assistência no Mundial, consolidando seu papel como uma das principais referências técnicas da seleção inglesa ao lado de Harry Kane.

A Inglaterra volta a campo na próxima quarta-feira, 1º de julho, às 13h (horário de Brasília) para enfrentar a República Democrática do Congo em duelo válido pela fase eliminatória da Copa do Mundo.

Jude Bellingham: com 4 pontos, a Inglaterra lidera o Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (FRANCK FIFE / AFP)

O meio-campista inglês número 10, Jude Bellingham, reage durante a partida de futebol do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Gana, no Estádio de Boston, em Foxborough, em 23 de junho de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

Bellingham também falou sobre a principal meta da seleção inglesa: encerrar um jejum de 60 anos sem conquistar a Copa do Mundo. Para o meia, um eventual título teria um impacto histórico para o país.

"Seria algo mais do que icônico, mais do que lendário. Seria algo que uniria o país por muitos e muitos anos. E quando isso acontecer, acho que será um momento inacreditável para o país", afirmou.

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