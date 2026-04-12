Quanto vale o elenco do Palmeiras? Derby contra o Corinthians acontece hoje

O Palmeiras visita o Corinthians neste domingo, 12, na Neo Química Arena, pela 11ª fase do Campeonato Brasileiro.

O clássico paulista é uma das maiores rivalidades do futebol nacional.

O elenco do Palmeiras está avaliado em 223 milhões de euros, de acordo com dados do Transfermarkt. O clube tem um dos grupos mais valiosos do futebol brasileiro, com média de 7,43 milhões euros por jogador.

Isso representa um valor cerca de 45% superior ao do Corinthians, que tem um grupo estimado em 154,3 milhões de euros.

O time comandado por Abel Ferreira apresenta média de idade de 25,3 anos. O elenco conta com 10 jogadores convocados para seleções principais e outros três para seleções de base, além de oito estrangeiros.

O atacante Vitor Roque de 21 anos é o jogador mais valioso do elenco alviverde, com valor de mercado estimado em 38 milhões de euros.

Corinthians x Palmeiras

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, o equilíbrio tem marcado o clássico. Foram três vitórias do Palmeiras, quatro do Corinthians e três empates.

Abel Ferreira soma 22 jogos contra o Corinthians, com nove vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Que horas assistir à Corinthians x Palmeiras?

O clássico será disputado neste domingo, 12, às 18h30, na Neo Química Arena.

Onde assistir à Corinthians x Palmeiras?

O confronto será transmitido pela Record, pela CazéTV e pelo Premiere.