Esporte

Fase de grupos copa 2026

Saka entra para seleto grupo e marca o quarto hat-trick da Copa do Mundo de 2026

Atacante da Inglaterra brilhou contra a França e se juntou a Messi, Jonathan David e Dembélé na lista de jogadores que marcaram três gols em um jogo

Saka: jogador fez três gols em vitória da Inglaterra ( (Foto: Chandan Khanna / AFP))

Saka: jogador fez três gols em vitória da Inglaterra ( (Foto: Chandan Khanna / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 20h33.

Última atualização em 18 de julho de 2026 às 20h33.

Bukayo Saka escreveu mais um capítulo de destaque na Copa do Mundo de 2026. Com os três gols marcados na vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, na disputa pelo terceiro lugar, o atacante se tornou apenas o quarto jogador a registrar um hat-trick nesta edição do Mundial.

Até então, apenas três atletas haviam alcançado a marca. Lionel Messi abriu a lista ao balançar as redes três vezes na goleada da Argentina sobre a Argélia, ainda na fase de grupos. Depois, foi a vez de Jonathan David comandar a vitória do Canadá diante do Catar. O terceiro nome a entrar para a relação foi Ousmane Dembélé, protagonista da goleada da França sobre a Noruega.

Agora, Saka se junta ao grupo em uma das partidas mais movimentadas da competição. O camisa 7 inglês marcou duas vezes no primeiro tempo, quando a Inglaterra abriu 4 a 0 sobre os franceses, e voltou a balançar as redes na etapa final ao converter um pênalti.

Atuação decisiva no último jogo da Inglaterra

Depois da eliminação para a Argentina na semifinal, a Inglaterra entrou em campo determinada a terminar o Mundial no pódio. Mesmo com uma equipe modificada, os ingleses dominaram completamente o primeiro tempo, e Saka foi o principal nome da partida.

Além da movimentação constante pelo lado direito do ataque, o jogador mostrou eficiência nas finalizações e aproveitou os espaços deixados pela defesa francesa para construir o hat-trick.

A atuação coroou uma campanha consistente do atacante, que voltou a ser uma das principais referências ofensivas da seleção inglesa ao longo do torneio.

Lista de hat-trick da Copa de 2026

Com o feito, a Copa do Mundo de 2026 passa a contar com quatro hat-tricks:

  • Lionel Messi: Argentina 3 x 0 Argélia
  • Jonathan David: Canadá 6 x 0 Catar
  • Ousmane Dembélé: França 4 x 1 Noruega
  • Bukayo Saka: Inglaterra 6 x 4 França
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