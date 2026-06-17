Com vitória da Inglaterra, Harry Kane se torna o jogador com mais gols de pênaltis em Copas do Mundo

O jogador Harry Kane foi um dos destaques da vitória por 4 a 2 da Inglaterra sobre a Croácia, nesta quarta-feira, 17, na estreia das equipes pelo Grupo L da Copa do Mundo. O atacante balançou as redes duas vezes, incluindo uma cobrança de pênalti convertida aos 12 minutos do primeiro tempo após deslocar o goleiro Livakovic.

Com o gol marcado da marca penal, Kane passou a ocupar sozinho o posto de jogador com mais gols de pênalti na história da Copa do Mundo. Agora, o inglês soma cinco tentos em cobranças desse tipo no torneio.

Em sua terceira participação em Mundiais, o atacante alcançou a marca de dez gols na competição. Sua primeira conversão de pênalti em Copas ocorreu diante do Panamá, na edição de 2018, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo G. Naquela partida, ele marcou duas vezes em cobranças da marca da cal.

Ainda no Mundial de 2018, Kane voltou a converter um pênalti nas oitavas de final contra a Colômbia. Já na Copa de 2022, o atacante do Bayern marcou uma vez em cobrança de penalidade, diante da França, pelas quartas de final.

Como foram as jogadas?

A reação croata não demorou a ser respondida pela Inglaterra. Pouco depois do gol de empate, Harry Kane voltou a aparecer em momento decisivo. Em cobrança de escanteio de Declan Rice, o atacante se antecipou à marcação dentro da área e cabeceou para as redes, marcando seu segundo gol na partida e recolocando os ingleses à frente do placar.

O primeiro tempo teve alternância no marcador após a Croácia igualar o confronto e pressionar a equipe inglesa. A resposta veio em uma jogada de bola parada. Rice levantou a bola na área e encontrou Kane, que venceu a disputa pelo alto e finalizou de cabeça para restabelecer a vantagem da Inglaterra.

Kane supera marca de Cristiano Ronaldo

Com o segundo gol diante da Croácia, Harry Kane alcançou a marca de dez gols em Copas do Mundo e ultrapassou os oito anotados por Cristiano Ronaldo na competição. O atacante inglês também passou a integrar um grupo de jogadores que atingiram os dois dígitos em gols na história do torneio.

A marca coloca Kane ao lado de nomes que figuram entre os principais artilheiros dos Mundiais. Com dez gols, ele iguala os números do alemão Helmut Rahn, do peruano Teófilo Cubillas, do inglês Gary Lineker, do argentino Gabriel Batistuta e do alemão Thomas Müller.

Ranking de gols de pênaltis em Copas do Mundo: