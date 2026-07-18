Inglaterra e França fazem a disputa de terceiro lugar com mais gols da história das Copas do Mundo

Inglaterra x França: equipes fizeram jogo válido pelo terceiro lugar da Copa do Mundo ( (Foto: Chandan Khanna / AFP))
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Publicado em 18 de julho de 2026 às 21h14.
A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história. A vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, neste sábado, 18, em Miami, não apenas garantiu o lugar mais baixo do pódio aos ingleses, como também se transformou na partida de terceiro lugar com mais gols já registrada em Mundiais.
Os dez gols marcados superaram o recorde que pertencia à edição de 1958, quando a França derrotou a Alemanha por 6 a 3, em um jogo eternizado pelos quatro gols de Just Fontaine, maior artilheiro de uma única Copa do Mundo, com 13 gols naquele torneio.
O roteiro da partida parecia definido ainda antes do intervalo. Dominante desde os primeiros minutos, a Inglaterra construiu uma vantagem de 4 a 0 e dava a impressão de que administraria o restante do confronto sem dificuldades.
Mas a França voltou do vestiário em outra rotação. Liderados por Kylian Mbappé e Bradley Barcola, os franceses marcaram três gols consecutivos e recolocaram emoção na disputa.
Os ingleses, porém, voltaram a ampliar a vantagem, sofreram mais um gol dos Bleus e ainda encontraram tempo para balançar as redes pela sexta vez, fechando um eletrizante 6 a 4.
Além de entrar para a história das decisões de terceiro lugar, o duelo também passou a ser o jogo com mais gols da Copa do Mundo de 2026.
Até então, o recorde da competição pertencia à goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, ainda na fase de grupos, confronto que teve oito gols. Inglaterra e França elevaram essa marca para dez.
O placar também colocou o confronto entre as maiores goleadas já registradas em Copas do Mundo.
Com dez gols, Inglaterra 6 x 4 França igualou a quinta partida com maior número de gols da história dos Mundiais. Apenas quatro jogos tiveram um total superior:
Outro jogo também terminou com dez gols: França 7 x 3 Paraguai, na fase de grupos da Copa de 1958.
O duelo em Miami também se tornou o encontro com mais gols entre Inglaterra e França em toda a história.
Até então, os confrontos mais movimentados entre as duas seleções haviam terminado com sete gols, ambos vencidos pelos franceses por 5 a 2, em um amistoso disputado em 1931 e na Eurocopa de 1964.
Em Copas do Mundo, ingleses e franceses já haviam se enfrentado três vezes anteriormente. A Inglaterra venceu por 2 a 0 em 1966 e por 3 a 1 em 1982, enquanto a França levou a melhor por 2 a 1 nas quartas de final da edição de 2022.
Desde que a disputa pelo terceiro lugar passou a fazer parte das Copas do Mundo, diversas partidas ficaram marcadas pelo equilíbrio e pelos gols. A edição de 2026, porém, estabeleceu um novo parâmetro.
As únicas exceções na história do torneio continuam sendo os Mundiais de 1930, que não teve jogo pelo terceiro lugar, e de 1950, quando o campeão foi definido em um quadrangular final.