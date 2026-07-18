Inglaterra e França fazem a disputa de terceiro lugar com mais gols da história das Copas do Mundo

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história. A vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, neste sábado, 18, em Miami, não apenas garantiu o lugar mais baixo do pódio aos ingleses, como também se transformou na partida de terceiro lugar com mais gols já registrada em Mundiais.

Os dez gols marcados superaram o recorde que pertencia à edição de 1958, quando a França derrotou a Alemanha por 6 a 3, em um jogo eternizado pelos quatro gols de Just Fontaine, maior artilheiro de uma única Copa do Mundo, com 13 gols naquele torneio.

Um jogo de duas histórias

O roteiro da partida parecia definido ainda antes do intervalo. Dominante desde os primeiros minutos, a Inglaterra construiu uma vantagem de 4 a 0 e dava a impressão de que administraria o restante do confronto sem dificuldades.

Mas a França voltou do vestiário em outra rotação. Liderados por Kylian Mbappé e Bradley Barcola, os franceses marcaram três gols consecutivos e recolocaram emoção na disputa.

Os ingleses, porém, voltaram a ampliar a vantagem, sofreram mais um gol dos Bleus e ainda encontraram tempo para balançar as redes pela sexta vez, fechando um eletrizante 6 a 4.

Maior placar da Copa de 2026

Além de entrar para a história das decisões de terceiro lugar, o duelo também passou a ser o jogo com mais gols da Copa do Mundo de 2026.

Até então, o recorde da competição pertencia à goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, ainda na fase de grupos, confronto que teve oito gols. Inglaterra e França elevaram essa marca para dez.

Entre os jogos mais movimentados da história

O placar também colocou o confronto entre as maiores goleadas já registradas em Copas do Mundo.

Com dez gols, Inglaterra 6 x 4 França igualou a quinta partida com maior número de gols da história dos Mundiais. Apenas quatro jogos tiveram um total superior:

Áustria 7 x 5 Suíça (1954)

Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

Brasil 6 x 5 Polônia (1938)

Hungria 8 x 3 Alemanha Ocidental (1954)

Outro jogo também terminou com dez gols: França 7 x 3 Paraguai, na fase de grupos da Copa de 1958.

Recorde também no histórico do confronto

O duelo em Miami também se tornou o encontro com mais gols entre Inglaterra e França em toda a história.

Até então, os confrontos mais movimentados entre as duas seleções haviam terminado com sete gols, ambos vencidos pelos franceses por 5 a 2, em um amistoso disputado em 1931 e na Eurocopa de 1964.

Em Copas do Mundo, ingleses e franceses já haviam se enfrentado três vezes anteriormente. A Inglaterra venceu por 2 a 0 em 1966 e por 3 a 1 em 1982, enquanto a França levou a melhor por 2 a 1 nas quartas de final da edição de 2022.

Desde que a disputa pelo terceiro lugar passou a fazer parte das Copas do Mundo, diversas partidas ficaram marcadas pelo equilíbrio e pelos gols. A edição de 2026, porém, estabeleceu um novo parâmetro.

As únicas exceções na história do torneio continuam sendo os Mundiais de 1930, que não teve jogo pelo terceiro lugar, e de 1950, quando o campeão foi definido em um quadrangular final.