Quem será o artilheiro da Copa? Mbappé, Messi, Haaland e Kane lideram a corrida

A Copa do Mundo de 2026 foge do padrão histórico de surpresas que costuma marcar o torneio. Em vez de zebras e campanhas inesperadas, o que se vê até aqui é um Mundial dominado por grandes estrelas. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland e Harry Kane concentram o protagonismo, dividem os principais números e transformaram a competição em uma espécie de disputa particular entre quatro nomes.

O impacto do quarteto aparece de forma clara na artilharia. Juntos, eles somam 27 gols até o momento. Mbappé, Messi e Haaland lideram com sete gols cada, enquanto Kane aparece logo atrás, com seis. O francês leva vantagem na corrida pela Chuteira de Ouro por critérios de desempate, já que também soma duas assistências.

O domínio não se limita aos números ofensivos. Os quatro jogadores também ocupam as primeiras posições no Power Ranking da Fifa e estão entre os principais favoritos aos prêmios individuais da Copa. Em campo, seguem determinando o ritmo das seleções e ampliando recordes ao longo do torneio.

Artilheiros da Copa do Mundo 2026

Mbappé (França) — 7 gols

Haaland (Noruega) — 7 gols

Messi (Argentina) — 7 gols

Kane (Inglaterra) — 6 gols

Quatro caminhos diferentes até o mesmo protagonismo

Apesar de estarem no topo da competição, cada um dos quatro vive uma narrativa própria dentro do Mundial.

Mbappé chega mais uma vez como referência da França e tenta um feito inédito: conquistar a Chuteira de Ouro em duas Copas do Mundo seguidas. Já decisivo em fases anteriores, o atacante voltou a marcar em jogos eliminatórios e mantém status de principal nome do torneio.

Messi, por sua vez, continua ampliando uma trajetória histórica. Mesmo aos 39 anos, o argentino segue decisivo e já acumula sete gols em poucas partidas, com participação direta em momentos-chave da campanha da Argentina.

Haaland vive sua primeira experiência em Copa do Mundo e rapidamente se tornou peça central da Noruega. Com sete gols, o atacante também foi decisivo na eliminação do Brasil, consolidando a seleção como uma das surpresas da edição.

Kane mantém o padrão de regularidade que marca sua carreira. Artilheiro em 2018, o inglês volta a disputar a liderança da tabela de goleadores e segue como referência ofensiva da Inglaterra.

Outros destaques e queda brasileira

Mesmo com o domínio do quarteto, outros jogadores também aparecem entre os principais nomes do torneio. Vinícius Júnior chegou a ter boa sequência de atuações, com quatro gols e uma assistência, mas acabou eliminado com o Brasil nas oitavas de final diante da Noruega.

Cristiano Ronaldo ainda segue vivo na disputa com Portugal. Mesmo sem o mesmo volume de protagonismo individual dos principais artilheiros, o português continua sendo uma peça importante na campanha da equipe, contribuindo com liderança e presença ofensiva.

Cenário aberto nas próximas fases

A reta final do torneio ainda pode alterar completamente o cenário da disputa individual. Messi ainda tem compromisso importante nas oitavas contra o Egito, enquanto Cristiano Ronaldo enfrenta a Espanha em um duelo decisivo para Portugal.

Além disso, o chaveamento das quartas colocará frente a frente Inglaterra e Noruega, o que significaria um duelo direto entre Kane e Haaland, eliminando um dos principais candidatos à Chuteira de Ouro e mudando o rumo da disputa pelos prêmios individuais da Copa.