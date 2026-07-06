Quem será o artilheiro da Copa? Mbappé, Messi, Haaland e Kane lideram a corrida

Mbappé: jogador é o favorito ao posto de artilheiro da Copa do Mundo (FRANCK FIFE / AFP)
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Publicado em 6 de julho de 2026 às 15h47.
A Copa do Mundo de 2026 foge do padrão histórico de surpresas que costuma marcar o torneio. Em vez de zebras e campanhas inesperadas, o que se vê até aqui é um Mundial dominado por grandes estrelas. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland e Harry Kane concentram o protagonismo, dividem os principais números e transformaram a competição em uma espécie de disputa particular entre quatro nomes.
O impacto do quarteto aparece de forma clara na artilharia. Juntos, eles somam 27 gols até o momento. Mbappé, Messi e Haaland lideram com sete gols cada, enquanto Kane aparece logo atrás, com seis. O francês leva vantagem na corrida pela Chuteira de Ouro por critérios de desempate, já que também soma duas assistências.
O domínio não se limita aos números ofensivos. Os quatro jogadores também ocupam as primeiras posições no Power Ranking da Fifa e estão entre os principais favoritos aos prêmios individuais da Copa. Em campo, seguem determinando o ritmo das seleções e ampliando recordes ao longo do torneio.
Apesar de estarem no topo da competição, cada um dos quatro vive uma narrativa própria dentro do Mundial.
Mbappé chega mais uma vez como referência da França e tenta um feito inédito: conquistar a Chuteira de Ouro em duas Copas do Mundo seguidas. Já decisivo em fases anteriores, o atacante voltou a marcar em jogos eliminatórios e mantém status de principal nome do torneio.
Messi, por sua vez, continua ampliando uma trajetória histórica. Mesmo aos 39 anos, o argentino segue decisivo e já acumula sete gols em poucas partidas, com participação direta em momentos-chave da campanha da Argentina.
Haaland vive sua primeira experiência em Copa do Mundo e rapidamente se tornou peça central da Noruega. Com sete gols, o atacante também foi decisivo na eliminação do Brasil, consolidando a seleção como uma das surpresas da edição.
Kane mantém o padrão de regularidade que marca sua carreira. Artilheiro em 2018, o inglês volta a disputar a liderança da tabela de goleadores e segue como referência ofensiva da Inglaterra.
Mesmo com o domínio do quarteto, outros jogadores também aparecem entre os principais nomes do torneio. Vinícius Júnior chegou a ter boa sequência de atuações, com quatro gols e uma assistência, mas acabou eliminado com o Brasil nas oitavas de final diante da Noruega.
Cristiano Ronaldo ainda segue vivo na disputa com Portugal. Mesmo sem o mesmo volume de protagonismo individual dos principais artilheiros, o português continua sendo uma peça importante na campanha da equipe, contribuindo com liderança e presença ofensiva.
A reta final do torneio ainda pode alterar completamente o cenário da disputa individual. Messi ainda tem compromisso importante nas oitavas contra o Egito, enquanto Cristiano Ronaldo enfrenta a Espanha em um duelo decisivo para Portugal.
Além disso, o chaveamento das quartas colocará frente a frente Inglaterra e Noruega, o que significaria um duelo direto entre Kane e Haaland, eliminando um dos principais candidatos à Chuteira de Ouro e mudando o rumo da disputa pelos prêmios individuais da Copa.