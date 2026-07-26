Grêmio x Fluminense: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão hoje

Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Grêmio tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Mirassol. Já o Fluminense vem de um empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

Na tabela do Brasileirão, o Fluminense ocupa a quarta colocação, com 32 pontos em 19 partidas. A equipe soma nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

O Grêmio aparece na 16ª posição, com 21 pontos em 19 jogos. O time gaúcho acumula cinco vitórias, seis empates e oito derrotas.

Que horas é o jogo Grêmio x Fluminense?

Grêmio e Fluminense entram em campo às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir a Grêmio x Fluminense ao vivo?

O jogo entre Grêmio e Fluminense terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere.

Provável escalação do Grêmio

O Grêmio deve entrar em campo com Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Nardoni, Villasanti e Gabriel Mec; Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu.

Provável escalação do Fluminense

O Fluminense deve começar a partida com Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Hulk e Canobbio.