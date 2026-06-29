Quando vai acabar a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 entrou na contagem regressiva — e a data em que o campeão será conhecido está bem próxima.

A edição mais longa da história do torneio tem dia certo para terminar, com uma final que promete fechar quase 40 dias de jogos quase ininterruptos.

Quanto tempo dura a Copa de 2026?

O Mundial começou em 11 de junho e se estende até 19 de julho, somando 39 dias de competição.

É a Copa mais longa já realizada — para efeito de comparação, as edições de 2014, 2018 e 2022 duraram cerca de 32 dias cada.

O alongamento é consequência direta do novo formato, que ampliou o número de seleções de 32 para 48. Com mais times, o torneio passou a ter 104 partidas, contra as 64 das edições anteriores, e ganhou uma fase eliminatória a mais.

Como ficam as fases finais?

Depois da fase de grupos, encerrada em 27 de junho, o mata-mata segue este calendário:

16 avos de final: de 28 de junho a 3 de julho

de 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final: de 4 a 7 de julho

de 4 a 7 de julho Quartas de final: 9, 10 e 11 de julho

9, 10 e 11 de julho Semifinais: 14 e 15 de julho

14 e 15 de julho Disputa de 3º lugar: 18 de julho

18 de julho Final: 19 de julho

Quando o Brasil pode jogar a final?

Se avançar em todas as fases, o Brasil disputaria a final justamente em 19 de julho, em Nova Jersey — o mesmo estádio onde a seleção tentaria conquistar o hexacampeonato.

Antes disso, o próximo jogo do time é nesta segunda-feira, 29, contra o Japão, pelos 16 avos de final.

Faltam, portanto, cerca de três semanas para o fim do Mundial. Até lá, o torneio terá jogos quase diários, à medida que o número de seleções na disputa for diminuindo rumo à decisão.