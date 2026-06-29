Quando vai acabar a Copa do Mundo?

(FRANCK FIFE / AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 09h22.
A Copa do Mundo de 2026 entrou na contagem regressiva — e a data em que o campeão será conhecido está bem próxima.
A edição mais longa da história do torneio tem dia certo para terminar, com uma final que promete fechar quase 40 dias de jogos quase ininterruptos.
O Mundial começou em 11 de junho e se estende até 19 de julho, somando 39 dias de competição.
É a Copa mais longa já realizada — para efeito de comparação, as edições de 2014, 2018 e 2022 duraram cerca de 32 dias cada.
O alongamento é consequência direta do novo formato, que ampliou o número de seleções de 32 para 48. Com mais times, o torneio passou a ter 104 partidas, contra as 64 das edições anteriores, e ganhou uma fase eliminatória a mais.
Depois da fase de grupos, encerrada em 27 de junho, o mata-mata segue este calendário:
Se avançar em todas as fases, o Brasil disputaria a final justamente em 19 de julho, em Nova Jersey — o mesmo estádio onde a seleção tentaria conquistar o hexacampeonato.
Antes disso, o próximo jogo do time é nesta segunda-feira, 29, contra o Japão, pelos 16 avos de final.
Faltam, portanto, cerca de três semanas para o fim do Mundial. Até lá, o torneio terá jogos quase diários, à medida que o número de seleções na disputa for diminuindo rumo à decisão.