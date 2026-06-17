Haaland mudou de nome para a Copa do Mundo? Entenda a discussão

A estreia de Erling Haaland na Copa do Mundo de 2026 chamou atenção por mais de um motivo. Além de marcar dois gols na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque, o atacante apareceu em campo com uma novidade no uniforme que despertou a curiosidade dos torcedores.

Acostumado a atuar apenas como "Haaland", o camisa 9 entrou em campo com o nome "Braut Haaland" estampado nas costas. A mudança rapidamente repercutiu nas redes sociais e levou muitos fãs a questionarem o significado da alteração.

Homenagem à família

O sobrenome Haaland vem de seu pai, Alf-Inge Haaland, ex-jogador profissional que atuou em clubes como Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City. Já Braut é o sobrenome de sua mãe, Gry Marita Braut, ex-atleta de heptatlo da Noruega.

Embora seja conhecido mundialmente apenas por Haaland, o atacante frequentemente utiliza seu nome completo em documentos oficiais e nas redes sociais. A escolha pela versão completa na seleção norueguesa é vista como uma forma de reconhecer as origens dos dois lados da família.

Estrela da Noruega no Mundial

Dentro de campo, Haaland confirmou o protagonismo esperado. O atacante participou diretamente da vitória sobre o Iraque ao marcar duas vezes.

A seleção europeia voltou ao torneio pela primeira vez desde 1998 e deposita grande parte de suas esperanças no jogador do Manchester City.

Duelo com Mbappé e Messi ganha força

Com os dois gols na estreia, Haaland também entrou na disputa pela artilharia da Copa do Mundo. O norueguês aparece entre os principais goleadores da competição, ao lado de Kylian Mbappé, que também marcou duas vezes na primeira rodada, e Lionel Messi, autor de um hat-trick contra a Argélia.

Os dois atacantes podem protagonizar um dos grandes confrontos da fase de grupos quando Noruega e França se enfrentarem. Além da disputa pela liderança da chave, o duelo colocará frente a frente dois dos principais nomes do futebol mundial na atualidade. A bola rola no dia 26 de junho, às 16h, de Brasília.