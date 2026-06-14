Esporte

Fase de grupos copa 2026

Critério de prêmio da Copa do Mundo passa até por minutos em campo

Segundo os critérios, o desempate se dá pelo números de gols, e em caso de empate, o número de assistências; se persistir, a decisão é por menos minutos jogados

Chuteira de Ouro: entenda os critérios de desempate na Copa (Imagem gerada por IA/EXAME)

Chuteira de Ouro: entenda os critérios de desempate na Copa (Imagem gerada por IA/EXAME)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 14 de junho de 2026 às 11h16.

A Copa do Mundo já começou, mas um dos assuntos que agitam as redes sociais é o prêmio da Chuteira de Ouro. No torneio, se dois ou mais jogadores terminarem com a mesma quantidade de gols anotados, o prêmio máximo da artilharia é decidido por critérios técnicos.

Critérios de desempate para Chuteira de Ouro na Copa

O primeiro critério de desempate é o número de assistências distribuídas pelo jogador. Ou seja, o atleta que somar mais passes para gols tem a vantagem sobre o adversário que marcou o mesmo número de gols.

Caso o número de gols e de passes para gols seja o mesmo, o fator analisado que determinará o vencedor será se o atleta permaneceu menos tempo em campo durante o Mundial. Esse critério analisa que, se o jogador disputou menos minutos, é considerado mais eficiente e merecedor da premiação.

Mbappé venceu o prêmio na Copa 2022

O craque da França e do Real Madrid disputou com Messi o prêmio da Chuteira de Ouro na Copa de 2022, levando o troféu após encerrar o torneio com oito gols marcados. Inclusive, na grande final contra a Argentina, ele marcou um hat-trick.

Vale lembrar que esta edição da Copa do Mundo terá 48 seleções e 104 partidas. Ou seja, com tantas oportunidades de balançar as redes e dar passes para gols, é importante entender cada critério de desempate, já que em edições recentes, como 2010, Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder e Diego Forlán terminaram o torneio empatados. Naquele ano, Müller ficou com o prêmio por ter anotado três assistências contra uma dos adversários.

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