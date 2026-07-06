Cristiano Ronaldo chega às oitavas de final como grande líder de Portugal

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue escrevendo e segue escrevendo sua história no futebol, em uma das carreiras mais vitoriosas da história. Nesta segunda-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), o craque português lidera Portugal no duelo contra a Espanha, pelas oitavas de final.

O duelo pode aproximá-lo de uma conquista inédita, o título da Copa do Mundo. Dono de cinco Bolas de Ouro e considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, CR7 chega ao torneio que, para muitos, seria sua última oportunidade de levantar a taça mais importante do futebol.

No entanto, o Cristiano Ronaldo deixou claro que não pretende alimentar esse tipo de discussão e aproveitou a entrevista coletiva antes do duelo contra a Espanha para responder às críticas e falar sobre o futuro.

"Vocês querem muito que eu não volte, não é? Já não me querem ver aqui. Mas esse dia há de chegar", afirmou o atacante.

"Vou terminar quando eu quiser, não quando vocês quiserem. É uma perda de tempo fazerem sempre a mesma pergunta, se é o último (Mundial). Vamos ver.", completou

Apesar da importância do confronto diante da Espanha, Cristiano Ronaldo garantiu que não entra em campo pressionado pela obrigação de conquistar o título mundial antes de encerrar a carreira.

"Aconteça o que acontecer (contra a Espanha), estarei em paz. Não posso colocar esse peso sobre mim próprio e chegar ao fim da carreira a pensar que tenho obrigatoriamente de ganhar. Não. Será o que Deus quiser", declarou.

Cristiano quebra tabu no mata-mata

Dentro de campo, Portugal ainda não apresentou um futebol convincente. Na fase de grupos, a equipe empatou com Colômbia e República Democrática do Congo e goleou o Uzbequistão. Já nos 16 avos de final, garantiu a classificação ao vencer a Croácia por 2 a 1, de virada, nos minutos finais.

Porém, Cristiano Ronaldo chega embalado para as oitavas. Com três gols marcados no Mundial, o atacante colocou fim a um tabu ao balançar as redes pela primeira vez em um confronto de mata-mata da Copa do Mundo.

Ao longo de suas seis participações no torneio, ele nunca havia marcado um gol em duelos eliminatórios no Mundial, até o confronto contra os croatas.