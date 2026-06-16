França revive duelo histórico na estreia da Copa do Mundo

A seleção da França entra em campo nesta Copa do Mundo de 2026 para sua 17ª participação no torneio. Ao longo da história, os franceses construíram uma trajetória marcada por grandes campanhas, dois títulos mundiais e, também, um retrospecto positivo em partidas de estreia.

A primeira partida da França em uma Copa do Mundo aconteceu em 1930, na edição inaugural disputada no Uruguai. Após uma viagem de duas semanas de navio até a América do Sul, os franceses derrotaram o México por 4 a 1. O atacante Lucien Laurent entrou para a história ao marcar o primeiro gol da seleção francesa em Mundiais.

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Vitórias marcantes e tropeços inesperados

Nas décadas seguintes, a França alternou bons resultados e algumas decepções em seus jogos inaugurais. Em 1958, por exemplo, estreou com uma goleada por 7 a 3 sobre o Paraguai na campanha que terminou com o terceiro lugar e a consagração de Just Fontaine.

Por outro lado, nem sempre os Bleus conseguiram confirmar o favoritismo logo na primeira rodada. Em 2002, quatro anos após conquistarem o título em casa, os franceses foram surpreendidos por uma derrota para o Senegal por 1 a 0. O resultado abriu caminho para uma eliminação precoce ainda na fase de grupos, uma das maiores zebras da história da competição.

A era moderna

Nas últimas edições, a França tem mantido um desempenho sólido em estreias. Em 2018, iniciou sua campanha do título vencendo a Austrália por 2 a 1. Já em 2022, derrotou a Austrália novamente, desta vez por 4 a 1, antes de chegar à final contra a Argentina.

Retrospecto que inspira confiança

Com duas estrelas no peito e presença constante entre as principais potências do futebol mundial, a França costuma transformar suas estreias em um primeiro passo rumo a campanhas competitivas. Desde a histórica vitória sobre o México em 1930 até as boas largadas recentes, os franceses chegam a cada Mundial carregando a tradição de quem sabe que começar bem pode ser fundamental para sonhar com o título.

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Veja todas as estreias da França

1930: França 4 x 1 México

1934: França 2 x 3 Áustria

1938: França 3 x 1 Bélgica

1954: França 0 x 1 Iugoslávia

1958: França 7 x 3 Paraguai

1966: França 1 x 1 México

1978: França 1 x 2 Itália

1982: França 1 x 3 Inglaterra

1986: França 1 x 0 Canadá

1998: França 3 x 0 África do Sul

2002: França 0 x 1 Senegal

2006: França 0 x 0 Suíça

2010: França 0 x 0 Uruguai

2014: França 3 x 0 Honduras

2018: França 2 x 1 Austrália

2022: França 4 x 1 Austrália

2026: França x Senegal (a disputar)