Bragantino x Coritiba: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão hoje

Red Bull Bragantino e Coritiba se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Red Bull Bragantino vem de um empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã. Já o Coritiba tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, no Couto Pereira.

Na tabela do Brasileirão, o Red Bull Bragantino ocupa a quinta colocação, com 30 pontos em 19 partidas. A equipe soma nove vitórias, três empates e sete derrotas.

O Coritiba aparece na décima posição, com 26 pontos em 19 jogos. O time paranaense acumula sete vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Que horas é o jogo Bragantino x Coritiba?

Bragantino e Coritiba entram em campo às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir a Bragantino x Coritiba ao vivo?

O jogo entre Bragantino e Coritiba terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere.

Provável escalação do Bragantino

O Bragantino deve entrar em campo com Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Herrera, Eduardo Sasha e Fernando.

Provável escalação do Coritiba

O Coritiba deve começar a partida com Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.