Mbappé faz dois, passa Pelé e Messi, e está perto de ser artilheiro histórico das Copas

O recorde de gols em Copas do Mundo parece que está prestes a cair. A França venceu o Senegal por 3 a 1 nesta terça-feira com dois gols de Kylian Mbappé, pela primeira rodada do Grupo I. Com isso, o atacante francês chegou aos 14 gols ao longo de três edições de Mundiais (2018, 2022 e 2026).

Agora, ele empatou com Gerd Müller, da Alemanha, que tem 14 gols, ficando atrás apenas de Ronaldo, com 15, e Miroslav Klose, que tem 16. Com pelo menos mais dois jogos pela frente, é bem provável que Mbappé passe essa marca em breve.

O atacante francês ultrapassou também Lionel Messi, que tem 13 gols em Copas, e seu compatriota Just Fontaine, que marcou 13 vezes somente na Copa de 1958, recorde intacto desde então.