Mbappé faz dois, passa Pelé e Messi, e está perto de ser artilheiro histórico das Copas

Kylian Mbappé celebrates celebra vitória francesa sobre francesa na estreia do país pelo Grupo I da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 18h16.
Última atualização em 16 de junho de 2026 às 18h22.
O recorde de gols em Copas do Mundo parece que está prestes a cair. A França venceu o Senegal por 3 a 1 nesta terça-feira com dois gols de Kylian Mbappé, pela primeira rodada do Grupo I. Com isso, o atacante francês chegou aos 14 gols ao longo de três edições de Mundiais (2018, 2022 e 2026).
Agora, ele empatou com Gerd Müller, da Alemanha, que tem 14 gols, ficando atrás apenas de Ronaldo, com 15, e Miroslav Klose, que tem 16. Com pelo menos mais dois jogos pela frente, é bem provável que Mbappé passe essa marca em breve.
O atacante francês ultrapassou também Lionel Messi, que tem 13 gols em Copas, e seu compatriota Just Fontaine, que marcou 13 vezes somente na Copa de 1958, recorde intacto desde então.
Mbappé começou no futebol ainda criança no AS Bondy, clube onde seu pai trabalhava. Seu talento precoce chamou atenção, levando-o ao Monaco, onde completou sua formação.
Ele estreou profissionalmente em 2015, com apenas 16 anos, tornando-se um dos jogadores mais jovens da história do clube.
A temporada 2016/17 foi a grande virada:
Nesse período, Mbappé também venceu o prêmio Golden Boy (melhor jovem da Europa).
Em 2017, foi contratado pelo Paris Saint-Germain, inicialmente por empréstimo, sendo comprado por cerca de €180 milhões, tornando-se o adolescente mais caro da história.
No PSG, viveu o auge:
Em 2024, Mbappé realizou um sonho de infância ao se transferir para o Real Madrid.
Logo nas primeiras temporadas:
Mbappé estreou pela seleção principal em 2017, aos 18 anos.
Principais conquistas:
Destaques:
Até 2026, seus números são impressionantes: