Esporte

Fase de grupos copa 2026

Mbappé faz dois, passa Pelé e Messi, e está perto de ser artilheiro histórico das Copas

Agora, ele empatou com Gerd Müller, da Alemanha, que tem 14 gols, ficando atrás apenas de Ronaldo, com 15, e Miroslav Klose

Kylian Mbappé celebrates celebra vitória francesa sobre francesa na estreia do país pelo Grupo I da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kylian Mbappé celebrates celebra vitória francesa sobre francesa na estreia do país pelo Grupo I da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 18h16.

Última atualização em 16 de junho de 2026 às 18h22.

O recorde de gols em Copas do Mundo parece que está prestes a cair. A França venceu o Senegal por 3 a 1 nesta terça-feira com dois gols de Kylian Mbappé, pela primeira rodada do Grupo I. Com isso, o atacante francês chegou aos 14 gols ao longo de três edições de Mundiais (2018, 2022 e 2026).

Agora, ele empatou com Gerd Müller, da Alemanha, que tem 14 gols, ficando atrás apenas de Ronaldo, com 15, e Miroslav Klose, que tem 16. Com pelo menos mais dois jogos pela frente, é bem provável que Mbappé passe essa marca em breve.

O atacante francês ultrapassou também Lionel Messi, que tem 13 gols em Copas, e seu compatriota Just Fontaine, que marcou 13 vezes somente na Copa de 1958, recorde intacto desde então.

A ascensão de Mbappé

Início e formação

Mbappé começou no futebol ainda criança no AS Bondy, clube onde seu pai trabalhava. Seu talento precoce chamou atenção, levando-o ao Monaco, onde completou sua formação.

Ele estreou profissionalmente em 2015, com apenas 16 anos, tornando-se um dos jogadores mais jovens da história do clube.

Explosão no Monaco (2015–2017)

A temporada 2016/17 foi a grande virada:

  • Campeão francês (Ligue 1)
  • Destaque na Champions League, levando o Monaco às semifinais
  • Revelação do futebol europeu

Nesse período, Mbappé também venceu o prêmio Golden Boy (melhor jovem da Europa).

Consagração no PSG (2017–2024)

Em 2017, foi contratado pelo Paris Saint-Germain, inicialmente por empréstimo, sendo comprado por cerca de €180 milhões, tornando-se o adolescente mais caro da história.

No PSG, viveu o auge:

  • Maior artilheiro da história do clube (mais de 250 gols)
  • Vários títulos da Ligue 1 (6 ou mais)
  • Artilheiro do campeonato francês por diversas temporadas consecutivas
  • Diversos prêmios de melhor jogador da liga

Novo capítulo no Real Madrid (2024–presente)

Em 2024, Mbappé realizou um sonho de infância ao se transferir para o Real Madrid.

Logo nas primeiras temporadas:

  • Conquistou títulos internacionais como Supercopa da UEFA e Intercontinental

Seleção Francesa

Mbappé estreou pela seleção principal em 2017, aos 18 anos.

Principais conquistas:

  • 🏆 Campeão da Copa do Mundo 2018
  • 🥈 Vice-campeão da Copa do Mundo 2022
  • 🏆 Liga das Nações 2021

Destaques:

  • Foi o melhor jovem da Copa de 2018
  • Artilheiro da Copa de 2022 com 8 gols

Números e desempenho

Até 2026, seus números são impressionantes:

  • Mais de 400 gols na carreira profissional
  • Mais de 50 gols pela seleção francesa
  • Média próxima de 0,75 gol por jogo
Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Messi joga hoje? Veja horário e onde assistir Argentina x Argélia na Copa

Revanche após 24 anos: a forte rivalidade entre França e Senegal em estreias da Copa

Estreias da Argentina em Copas do Mundo: veja todos os primeiros jogos da Albiceleste

'Show de Truman'? Dupla recebe R$ 250 mil para assistir a todos os jogos da Copa do Mundo

Mais na Exame

Brasil

STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por trama golpista

Tecnologia

Starlink fecha com 41 companhia aéreas e mira internet em mais de 7.000 aviões

Esporte

Messi joga hoje? Veja horário e onde assistir Argentina x Argélia na Copa

Carreira

Do ensino médio ao ITA: o método do Elite para aprovar jovens nos vestibulares mais concorridos