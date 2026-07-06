Escalação de Portugal e Espanha hoje: veja os times confirmados para o duelo da Copa do Mundo

De la Fuente: treinador tenta levar a Espanha para as quartas de final (Foto: Divulgação/Seleção Espanha)
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Publicado em 6 de julho de 2026 às 15h00.
Portugal e Espanha estão escalados para o clássico desta segunda-feira, 6, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O vencedor garante vaga nas quartas e segue na briga pelo título do torneio disputado em Estados Unidos, Canadá e México.
Do lado português, Roberto Martínez confirmou a equipe que entrará em campo para enfrentar a atual campeã da Eurocopa. A principal expectativa era pela presença de Cristiano Ronaldo, que está confirmado entre os titulares.
Já a Espanha, comandada por Luis de la Fuente, manteve a base que vem fazendo boa campanha no Mundial. A equipe aposta mais uma vez na criatividade de Lamine Yamal, Pedri e Dani Olmo para buscar a classificação.
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena e Oyarzabal.
O confronto coloca frente a frente duas seleções que chegam embaladas após boas atuações nas fases anteriores. Enquanto Portugal busca manter o equilíbrio entre experiência e juventude, a Espanha tenta confirmar o favoritismo com um elenco que vem atuando junto desde a conquista da Eurocopa.
A partida define mais um classificado às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, quem avançar, enfrenta Bélgica ou Estados Unidos, que entram em campo às 21h, horário de Brasília.