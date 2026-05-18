Esporte

Quem foram os jogadores mais jovens a disputar uma Copa do Mundo

De Pelé a Gavi, lista reúne adolescentes que entraram em campo no maior torneio do futebol mundial

Pelé: jogador brasileiro segue como o mais novo a vencer uma Copa do Mundo (Alessandro Sabattini/Getty Images)

Pelé: jogador brasileiro segue como o mais novo a vencer uma Copa do Mundo (Alessandro Sabattini/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 10h56.

A Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho, deve ter jovens estrelas como Endrick e Lamine Yamal entre os protagonistas do torneio. Ao longo da história dos Mundiais, outros adolescentes também chegaram cedo ao maior palco do futebol e entraram para a história ao quebrar recordes de precocidade.

O caso mais emblemático é o de Pelé. Em 1958, o brasileiro disputou (e venceu) a Copa da Suécia aos 17 anos e se tornou um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Ainda assim, o brasileiro não ocupa o topo da lista dos jogadores mais jovens a entrar em campo em uma Copa do Mundo.

Veja abaixo quem foram os jogadores mais jovens a entrar em campo em uma edição da Copa do Mundo masculina.

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Os jogadores mais jovens da história das Copas

  1. Norman Whiteside (Irlanda do Norte) — 17 anos e 40 dias — Copa da Espanha 1982
  2.  Samuel Eto’o (Camarões) — 17 anos e 98 dias — Copa da França 1998
  3. Femi Opabunmi (Nigéria) — 17 anos e 100 dias — Copa da Coreia do Sul/Japão 2002
  4. Salomon Olembe (Camarões) — 17 anos e 184 dias — Copa da França 1998
  5. Pelé (Brasil) — 17 anos e 234 dias — Copa da Suécia 1958
  6. Bartholomew Ogbeche (Nigéria) — 17 anos e 244 dias — Copa da Coreia do Sul/Japão 2002
  7. Rigobert Song (Camarões) — 17 anos e 353 dias — Copa dos Estados Unidos 1994
  8. Youssoufa Moukoko (Alemanha) — 18 anos e 3 dias — Copa do Catar 2022
  9. Garang Kuol (Austrália) — 18 anos e 69 dias — Copa do Catar 2022
  10. Gavi (Espanha) — 18 anos e 110 dias — Copa do Catar 2022

Norman Whiteside lidera o ranking

O recorde de jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo pertence ao norte-irlandês Norman Whiteside. O atacante tinha apenas 17 anos e 40 dias quando estreou contra a Iugoslávia na Copa da Espanha de 1982.

Naquela partida, o duelo terminou empatado sem gols. Mesmo assim, Whiteside entrou para a história também por outro motivo: ele se tornou o jogador mais jovem a receber um cartão amarelo em uma Copa.

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Whiteside deixou a seleção da Irlanda do Norte aos 26 anos, após disputar 38 partidas internacionais e marcar nove gols.

Pelé transformou juventude em protagonismo

Diferentemente de muitos nomes da lista, Pelé não apenas participou da Copa ainda adolescente, mas também virou protagonista do torneio.

O brasileiro estreou em Mundiais aos 17 anos e marcou seu primeiro gol contra o País de Gales nas quartas de final da Copa de 1958. Na semifinal contra a França, fez três gols na vitória por 5 a 2.

Na final contra a Suécia, Pelé marcou dois gols e ajudou o Brasil a conquistar o primeiro título mundial da história da seleção. O atacante também se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo.

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Copa do Catar teve três nomes no top 10

A edição de 2022 colocou três jogadores entre os 10 mais jovens da história das Copas. O alemão Youssoufa Moukoko, o australiano Garang Kuol e o espanhol Gavi disputaram o torneio no Catar logo após completarem 18 anos.

O mais jovem deles foi Moukoko, que entrou em campo pela Alemanha com 18 anos e três dias.

No futebol feminino, o recorde pertence à sul-coreana Casey Phair. Ela disputou a Copa do Mundo Feminina de 2023 com apenas 16 anos e 26 dias.

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