De Pelé a Neymar: a trajetória do Brasil na Copa do Mundo

Com cinco conquistas, a seleção brasileira é a maior campeã da história do torneio e soma participações marcantes desde 1930

Carlo Ancelotti: Treinador terá a missão de tentar conquistar o hexa com a seleção brasileira (FIFA/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Publicado em 5 de maio de 2026 às 10h00.

Última atualização em 5 de maio de 2026 às 10h02.

Única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil construiu, ao longo de quase um século, uma trajetória marcada por títulos, campanhas consistentes e grandes nomes do futebol. De Pelé a Ronaldo Nazário, atravessando diferentes gerações, a seleção se firmou como referência mundial e maior campeã do torneio, com cinco conquistas no currículo.

Relembre os cinco títulos mundiais do Brasil

  • 1958 (Suécia): primeiro título, com destaque para Pelé
  • 1962 (Chile): bicampeonato liderado por Garrincha
  • 1970 (México): tricampeonato com uma das seleções mais emblemáticas da história
  • 1994 (Estados Unidos): conquista após 24 anos, decidida nos pênaltis contra a Itália
  • 2002 (Coreia do Sul/Japão): pentacampeonato com protagonismo de Ronaldo

Campanhas históricas e participações

Além dos títulos, o Brasil também soma campanhas relevantes ao longo das edições. A seleção foi vice-campeã em 1950 e 1998, além de terminar em terceiro lugar em 1938 e 1978. Em outras ocasiões, caiu em fases eliminatórias, como quartas de final e oitavas.

A campanha de 1950, realizada em casa, ficou marcada pela derrota para o Uruguai na decisão, episódio conhecido como Maracanazo. Já em 2014, também como anfitrião, o Brasil sofreu a derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.

Artilheiros do Brasil em Copas

Ao longo das Copas, alguns jogadores se destacaram como principais goleadores da seleção. Dentre eles, Ronaldo, que até 2014 era também o maior artilheiro geral da Copa do Mundo, mas foi ultrapassado pelo alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

Maiores artilheiros do Brasil em copas:

  • 1º) Ronaldo – 15 gols
  • 2º) Pelé – 12
  • 3º) Ademir – 9
  • 3º) Vavá – 9
  • 3º) Jairzinho – 9
  • 6º) Leônidas da Silva – 8
  • 6º) Neymar – 8
  • 6º) Rivaldo – 8
  • 9º) Careca – 7
  • 9º) Bebeto – 6
  • 9º) Rivellino – 6

Copa de 2026

Agora, a seleção brasileira tenta colocar fim em uma sequência indigesta. Já são 24 anos sem título de Copa do Mundo. Em 2026, sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, a Canarinho vai em busca do seu sexto título, para se consagrar ainda mais no topo do ranking das maiores campeãs.

A estreia brasileira no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, acontece no dia 13 de junho , às 19h, quando enfrenta o Marrocos. O duelo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

