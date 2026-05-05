De Pelé a Neymar: a trajetória do Brasil na Copa do Mundo

Carlo Ancelotti: Treinador terá a missão de tentar conquistar o hexa com a seleção brasileira (FIFA/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 5 de maio de 2026 às 10h00.
Última atualização em 5 de maio de 2026 às 10h02.
Além dos títulos, o Brasil também soma campanhas relevantes ao longo das edições. A seleção foi vice-campeã em 1950 e 1998, além de terminar em terceiro lugar em 1938 e 1978. Em outras ocasiões, caiu em fases eliminatórias, como quartas de final e oitavas.
A campanha de 1950, realizada em casa, ficou marcada pela derrota para o Uruguai na decisão, episódio conhecido como Maracanazo. Já em 2014, também como anfitrião, o Brasil sofreu a derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.
Ao longo das Copas, alguns jogadores se destacaram como principais goleadores da seleção. Dentre eles, Ronaldo, que até 2014 era também o maior artilheiro geral da Copa do Mundo, mas foi ultrapassado pelo alemão Miroslav Klose, com 16 gols.
Maiores artilheiros do Brasil em copas:
Agora, a seleção brasileira tenta colocar fim em uma sequência indigesta. Já são 24 anos sem título de Copa do Mundo. Em 2026, sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, a Canarinho vai em busca do seu sexto título, para se consagrar ainda mais no topo do ranking das maiores campeãs.
A estreia brasileira no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, acontece no dia 13 de junho , às 19h, quando enfrenta o Marrocos. O duelo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.