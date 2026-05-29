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Queima misteriosa destrói 107 bitcoins, avaliados em cerca de R$ 43 milhões

Investidor desconhecido queimou R$ 43 milhões em bitcoin após guardá-los por 12 anos; valorização acumulada era de 12.700%

(envato/Reprodução)

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10h02.

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Uma entidade desconhecida queimou 107 bitcoins avaliados em cerca de US$ 8,5 milhões, ou R$ 43 milhões na cotação atual. A ação tirou efetivamente as moedas da circulação e levantou diversas teorias após manter os fundos por mais de 12 anos.

Na segunda-feira, 25, cinco endereços de bitcoin enviaram um total de 107 BTC para o antigo endereço de queima iniciado por “11111”, tornando as moedas comprovadamente impossíveis de gastar, segundo dados on-chain compartilhados pela Galaxy Research em uma publicação no X na quarta-feira, 27.

A transferência elevou o total de bitcoins enviados ao endereço de queima para 807 BTC, avaliados em cerca de US$ 59 milhões no momento da publicação, segundo a plataforma de dados em blockchain Arkham.

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As transferências representam uma das maiores queimas de bitcoin registradas até agora em 2026 e surpreenderam o mercado, já que a maior parte dos BTC foi adquirida há cerca de 12 anos, quando o ativo era negociado abaixo de US$ 600. Desde então, o preço do bitcoin subiu 12.700%, segundo dados da TradingView.

Diferentemente do ether ou do BNB, o bitcoin não possui um mecanismo nativo de queima para remover moedas de circulação. Em vez disso, a destruição de BTC em circulação é feita por meio do envio das moedas para um endereço comprovadamente impossível de gastar, sem chaves privadas conhecidas.

Isso significa que os bitcoins enviados ao endereço ainda estão teoricamente em circulação, mas recuperá-los é impossível sem as chaves privadas. Esse endereço específico já havia sido usado anteriormente para proof-of-burn por projetos como o Stacks, que queimou 40 bitcoins em setembro de 2015 para registro de namespace.

Teorias sobre compensação fiscal e agentes de IA desonestos

Embora os analistas ainda não tenham encontrado uma resposta definitiva, a curiosa queima gerou diversas teorias.

A Galaxy Research especulou que os 107 bitcoins podem ter sido queimados para compensação fiscal de perdas ou destruídos por serem produto de atividades ilícitas. No entanto, não foi encontrada nenhuma ligação clara entre os fundos e hacks ou ataques cibernéticos anteriores.

A empresa de pesquisa também afirmou que a queima pode ter sido resultado de uma transferência equivocada feita por um agente de inteligência artificial (IA), que enviou as moedas para o endereço errado.

O analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas também afirmou que a queima pode ter sido realizada por um “agente rebelde de IA” ou executada devido a um possível sequestro ou questões fiscais.

Conor Grogan, chefe de operações de produtos da exchange Coinbase, afirmou em uma publicação no X na quinta-feira que a queima foi “muito provavelmente uma exchange que errou nas transferências de cold wallet”.

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