Panturrilha, exames e dúvida para a Copa: caso Neymar revive drama de Romário em 1998

Uma lesão na panturrilha, exames que mudam o diagnóstico e a dúvida sobre a presença na Copa do Mundo. O cenário vivido por Neymar em 2026 faz lembrar um dos episódios mais traumáticos da história recente da seleção brasileira: o corte de Romário às vésperas do Mundial de 1998.

Há 28 anos, o Baixinho também convivia com dores na panturrilha, mas o problema inicialmente não era tratado como motivo de grande preocupação. Já integrado à delegação brasileira, Romário chegou a assegurar, no fim de maio de 1998, que estaria em condições de disputar a Copa.

A tranquilidade, porém, durou pouco. Menos de um dia depois, a comissão técnica comandada por Zagallo decidiu reavaliar a situação do atacante diante da suspeita de que a lesão poderia ser mais séria do que havia sido divulgado.

Os exames acabaram confirmando o temor. Apesar do otimismo do camisa 11, o quadro clínico apontou uma recuperação incompatível com o calendário do Mundial, e Romário foi cortado da Copa. A decisão surpreendeu o atacante, que acreditava em uma recuperação mais rápida.

Em entrevista coletiva na época, o Baixinho afirmou que não esperava ficar fora da competição. Segundo ele, a primeira ressonância indicava apenas um edema discreto, mas uma segunda avaliação apontou uma lesão mais grave. Romário ainda criticou a falta de confiança da comissão técnica em sua capacidade de recuperação.

Romário recebeu a notícia do corte na noite de 1º de junho, a poucos dias do início da Copa. Sem tempo hábil para recuperação, ficou fora daquele que seria seu último Mundial.

O novo problema de Neymar e o alerta na seleção brasileira

Agora, em 2026, Neymar atravessa um roteiro com pontos semelhantes. O atacante do Santos apresentou inicialmente um quadro tratado como edema na panturrilha, mas os exames realizados pela seleção brasileira, em Teresópolis, revelaram uma situação diferente.

Nesta quinta-feira, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou que o camisa 10 sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita.

“A atualização sobre o jogador Neymar: ele se apresentou aqui na Granja, realizou todos os exames médicos e complementares, incluindo ressonância magnética, que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O atleta segue em tratamento e a expectativa é de liberação em duas a três semanas”, explicou o médico.

Diferentemente do caso de 1998, porém, a seleção brasileira ainda não trabalha com a possibilidade de corte. A comissão técnica pretende monitorar a evolução do jogador diariamente.

Com previsão de recuperação entre duas e três semanas, Neymar deve ficar fora dos amistosos preparatórios e também corre risco de perder a estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para 13 de junho, contra Marrocos.

O atacante se lesionou no último dia 17, durante a derrota do Santos para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. As primeiras informações divulgadas pelo clube paulista indicavam uma contusão leve, com expectativa de que o jogador chegasse apto à apresentação da seleção.

Os exames conduzidos pela delegação brasileira, no entanto, mostraram um quadro mais delicado do que o inicialmente informado pelo Santos à CBF antes da convocação.