Guia da Cidade do México para a Copa 2026: gastronomia, bairros e arte

A Cidade do México consolidou nos últimos anos um novo posicionamento internacional que vai além do turismo tradicional. A capital mexicana se torna uma vitrine durante a Copa do Mundo ao apresentar sua gastronomia autoral, hospitalidade de luxo, moda independente e um forte patrimônio histórico concentrado em bairros que vivem um processo acelerado de valorização cultural e imobiliária. O movimento acompanha uma transformação vista em outras grandes metrópoles latino-americanas: cidades historicamente marcadas pela herança colonial passam a ser reinterpretadas por uma nova economia criativa, impulsionada por turismo internacional, marcas independentes e consumo ligado à experiência.

Nesse cenário, o Parque de Chapultepec funciona como uma espécie de eixo simbólico da capital mexicana. É ali que estão dois dos principais museus do país: o Museu Nacional de Antropologia e o Museu de Arte Moderna. O primeiro, frequentemente apontado por moradores como visita obrigatória para quem deseja compreender a formação histórica do México, ocupa um espaço de mais de 80 mil metros quadrados e reúne artefatos arqueológicos das culturas pré-colombianas. Entre as peças mais conhecidas estão a Pedra do Sol, também chamada de Calendário Asteca, além de esculturas e objetos ligados às civilizações mesoamericanas.

A força do Museu Nacional de Antropologia está menos no aspecto turístico e mais na maneira como o México utiliza patrimônio histórico como elemento de construção de identidade nacional e também de projeção cultural internacional. Em um momento em que marcas de luxo e hotéis internacionais recorrem cada vez mais ao discurso de autenticidade e origem, espaços culturais como esse ajudam a reforçar uma narrativa de tradição associada ao país.

Museu Frida Kahlo (Jeffrey Greenberg/Universal Images Group/Getty Images)

O Museu de Arte Moderna, também localizado em Chapultepec, amplia essa leitura ao conectar produção artística e modernização cultural latino-americana. O espaço reúne obras da chamada Escola Mexicana de Pintura e da Geração da Ruptura, movimentos fundamentais para compreender o desenvolvimento da arte moderna no país. Estão ali trabalhos de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco e Frida Kahlo. O edifício, marcado por grandes abóbodas de vidro amarelas, também chama atenção pela arquitetura e pelo jardim de esculturas.

Outro ponto central da capital é o Palacio de Bellas Artes, edifício da década de 1930 localizado próximo ao Zócalo. Coberto por mármore carrara e com interiores em estilo Art Déco, o prédio se tornou um símbolo da tentativa mexicana de associar sofisticação europeia e identidade nacional em um mesmo projeto arquitetônico. Além de funcionar como principal teatro de ópera da cidade — palco que já recebeu nomes como Maria Callas, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti — o local abriga murais de Diego Rivera e obras do pintor zapoteca Rufino Tamayo.

A dimensão histórica da capital também aparece no Centro Histórico, região que concentra mais de 1.500 prédios históricos. O Zócalo, considerado a maior praça da América Latina, funciona como centro político, religioso e cultural do país. Ao redor da praça estão construções emblemáticas como a Catedral Metropolitana, o Palácio Nacional e as ruínas do Templo Mayor, herança da antiga capital asteca Tenochtitlán.

Bairros criativos impulsionam nova economia cultural da cidade

A transformação da Cidade do México em destino associado a design, gastronomia e consumo criativo passa diretamente por bairros como Roma, Juárez e Coyoacán. Nos últimos anos, essas regiões passaram por processos de reocupação urbana semelhantes aos vistos em bairros criativos de cidades como Nova York, Londres e São Paulo.

A Colônia Roma ganhou projeção internacional após o filme “Roma”, de Alfonso Cuarón, vencedor do Oscar em 2019. Mais do que cenário cinematográfico, o bairro se consolidou como um polo de galerias, restaurantes, cafeterias e bares frequentados por turistas internacionais, profissionais criativos e moradores ligados à economia cultural. A arquitetura colonial com influência francesa também se tornou parte do apelo visual da região.

A Colônia Juárez vive um processo semelhante. O bairro, que chegou a ser uma das áreas mais nobres da cidade no início do século 20, passou por um período de decadência antes de voltar ao centro da cena cultural a partir da ocupação por artistas, intelectuais e empreendedores independentes. Em 2025, a região concentra bares, restaurantes, lojas de design e hotéis que reforçam a imagem cosmopolita da capital mexicana.

Coyoacán, por sua vez, preserva um ritmo diferente. Localizado a cerca de 18 quilômetros do centro da cidade, o bairro mantém uma atmosfera mais residencial e histórica. Foi ali que viveram Frida Kahlo e Diego Rivera. A chamada Casa Azul, transformada no Museu Frida Kahlo em 1958, reúne obras da artista, objetos pessoais, fotografias e artefatos pré-hispânicos.

O espaço se tornou um dos maiores exemplos de como figuras culturais podem ser transformadas em patrimônio turístico e ativo simbólico de consumo global. A imagem de Frida Kahlo, hoje associada tanto à arte quanto à moda e ao mercado de luxo, movimenta uma economia que vai de exposições internacionais a colaborações de marcas e produtos licenciados.

O bairro de Coyoacán (Getty Images/Getty Images)

Gastronomia mexicana expande repertório além dos tacos

A gastronomia da Cidade do México acompanha o mesmo movimento de valorização cultural visto na arte e no design. Restaurantes e padarias passaram a reinterpretar ingredientes tradicionais mexicanos dentro de uma lógica contemporânea de consumo premium, combinando técnicas internacionais, estética sofisticada e forte discurso de identidade local.

O Contramar, comandado pela chef Gabriela Cámara, é um dos principais exemplos dessa transformação. O restaurante se tornou conhecido não apenas pelos pratos à base de frutos do mar, mas pelo ritual social que ajuda a construir ao redor da experiência. A ideia da “sobremesa”, expressão usada para definir o hábito de permanecer horas à mesa conversando após a refeição, funciona como parte central do posicionamento da casa. O restaurante mistura informalidade e sofisticação em pratos como tostadas de atum, ceviches, tacos e peixes inteiros assados.

Ao final da refeição, uma grande bandeja de doces reforça a proposta nostálgica do restaurante, com sobremesas que remetem aos anos 1980, como merengue com morangos e pudim, ao lado de receitas mais recentes, como cheesecake de goiaba branca e torta banoffee.

Contramar: restaurante mexicano voltado aos pescados (Contramar/Divulgação)

Outro endereço frequentemente citado por moradores e turistas é a Panaderia Rosetta, ligada ao trabalho da chef Elena Reygadas. A padaria ganhou notoriedade ao combinar técnicas francesas de panificação com ingredientes latino-americanos. Folhados, pães e doces recebem coberturas de frutas como goiaba e incorporam elementos locais como o pulque, bebida fermentada tradicional mexicana.

O sucesso da Panaderia Rosetta reflete um fenômeno mais amplo do mercado gastronômico latino-americano: a valorização de ingredientes regionais dentro de um repertório internacionalizado de consumo. O movimento ajuda a posicionar chefs latino-americanos em rankings globais ao mesmo tempo em que fortalece uma narrativa de autenticidade cultural.

Já o restaurante Cana, comandado pela chef Fabiola Escabosa, aposta em uma leitura mais híbrida da culinária mexicana contemporânea. O menu reúne pratos para compartilhar, como bolinhos de bacalhau, arroz meloso com lulas e amêijoas, pão de queijo servido com creme de ricota e steak frites. A proposta revela como restaurantes da capital mexicana passaram a operar em uma lógica cosmopolita, em que referências europeias convivem com ingredientes e técnicas locais.

Mesmo os tacos, frequentemente tratados como símbolo máximo da gastronomia mexicana, aparecem reinterpretados em lugares como o Los Tacos Michigan. Localizada no bairro Cuauhtémoc, a pequena taqueria ficou conhecida pelos azulejos cor-de-rosa e pelas diferentes preparações de carne suína desenvolvidas pelo chef Bernardo Bukantz. Há ainda versões de tacos árabes servidos no pão pita, mostrando como imigração e trocas culturais também influenciaram a culinária mexicana.

Moda e perfumaria redefinem o luxo mexicano contemporâneo

A expansão do turismo criativo na Cidade do México também impulsionou novos negócios ligados a moda, design e hospitalidade. Diferentemente do luxo tradicional europeu, muitas dessas marcas apostam em uma combinação de artesanato local, produção limitada e narrativa cultural.

No Mercado de Artesanias La Ciudadela, bordados, louças, vidros soprados e acessórios feitos à mão convivem com uma dinâmica turística intensa. O espaço funciona como vitrine da produção artesanal mexicana e evidencia como o artesanato passou a ocupar um novo lugar dentro do mercado global de decoração e moda, especialmente em um momento de valorização do chamado craft luxury, luxo artesanal.

Xinú: apenas seis perfumes feitos com ingredientes presentes no continente americano

Na perfumaria Xinú, localizada no bairro Juárez, a estratégia é ainda mais clara. A marca trabalha exclusivamente com ingredientes originários do continente americano, transformando biodiversidade regional em diferencial de posicionamento dentro do mercado de fragrâncias autorais. Perfumes feitos com agave, madeira de guáiaco, monstera e cedro vermelho reforçam uma estética ligada à natureza e à identidade latino-americana. Até mesmo as embalagens reutilizáveis fazem parte do discurso contemporâneo de consumo consciente associado ao luxo.

Outro nome que chama atenção é o estilista Patricio Campillo, primeiro mexicano semifinalista do prêmio do grupo LVMH para jovens designers. Suas coleções exploram referências da cultura charra — versão mexicana da cultura vaqueira — em peças masculinas como trench coats jeans, túnicas, blazers e calças de boca larga. O trabalho dialoga com um movimento internacional de valorização de identidades regionais dentro da moda de luxo.