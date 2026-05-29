Que horas é o jogo de Djokovic contra João Fonseca em Roland Garros hoje?

O sérvio Novak Djokovic volta à quadra nesta sexta-feira, 29, em busca de uma vaga nas oitavas de final de Roland Garros 2026. Pela terceira rodada do Grand Slam francês, o tricampeão do Grand Slam terá pela frente o brasileiro João Fonseca.

A partida será disputada na Philippe-Chatrier, a principal quadra do complexo parisiense, e coloca frente a frente um dos maiores campeões da história do tênis e a principal promessa do esporte brasileiro.

Que horas é o jogo de João Fonseca x Novak Djokovic hoje?

A partida entre João Fonseca e Novak Djokovic está prevista para começar às 10h30 (horário de Brasília).

O duelo será o terceiro da programação diurna da Philippe-Chatrier. Por isso, o horário exato dependerá da duração dos jogos anteriores realizados na quadra central de Roland Garros.

Onde assistir João Fonseca x Djokovic ao vivo?

O jogo entre João Fonseca e Novak Djokovic terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium no Brasil.

Djokovic busca vaga nas oitavas de final de Roland Garros

O tenista sérvio chega a Roland Garros em busca de um feito histórico: conquistar o 25º título de Grand Slam da carreira. Aos 39 anos, o tricampeão do torneio francês tenta ampliar o recorde entre os homens.

Vice-campeão do Australian Open em janeiro após perder a final para Carlos Alcaraz, Djokovic admitiu que a preparação para o segundo Major da temporada foi novamente marcada por problemas físicos.

“Não me lembro da última vez, nos últimos dois anos, em que tive uma preparação sem problemas físicos ou de saúde antes do torneio. Sempre tem alguma coisa. É uma nova realidade com a qual tenho que lidar. É frustrante”, afirmou o sérvio.

Com a eliminação de Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, Djokovic segue como o único vencedor de Grand Slam na disputa pelo título em Paris.

O sérvio não conquista um Slam desde 2023, quando venceu o Australian Open, Roland Garros e US Open.

Como chega João Fonseca?

Atual número 30 do ranking mundial, Fonseca avançou à terceira rodada após vencer Dino Prizmic de virada em uma partida de 3h30 de duração.

O brasileiro perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu para fechar o confronto em 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 6/4, 6/1 e 6/2.

Além da classificação, a vitória marcou a primeira virada da carreira de Fonseca em uma partida profissional.