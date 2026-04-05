Lyon chega ao 9º jogo sem vitória; Endrick vira alvo da imprensa

A crise do Lyon segue se aprofundando na temporada. Eliminado da Copa da França e da Liga Europa e mais distante da liderança do Campeonato Francês, o time chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória neste domingo. Em partida válida pela 28ª rodada da Ligue 1, a equipe ficou no empate sem gols com o Angers.

O Lyon ocupa atualmente a quinta colocação, após já ter figurado na terceira posição, e ainda corre o risco de ser ultrapassado pelo Monaco, que entra em campo contra o Olympique de Marselha. A atuação da equipe voltou a ser alvo de críticas, com destaque negativo para o desempenho do atacante brasileiro Endrick, ex-Palmeiras e Real Madrid.

O jornal francês Le Figaro avaliou que o Lyon foi “dominante, mas quase nunca perigoso” e apontou atuação abaixo do esperado de forma coletiva. Na análise, o periódico também destacou a participação apagada de Endrick, de 19 anos.

“Somente Afonso Moreira, pela ala esquerda, conseguiu dar alguma movimentação e energia ao jogo. O contraste com Endrick, completamente neutralizado por Jacques Ekomié e seus companheiros antes de ser substituído aos 73 minutos, foi gritante”, escreveu o Le Figaro.

Imprensa na Espanha

Na Espanha, o Diario As dedicou uma reportagem ao brasileiro, que defendeu o Real Madrid até dezembro antes de ser emprestado. O jornal estampou o título “Endrick, um jogo para esquecer” e afirmou que o bom início do atacante pelo Lyon já ficou para trás. Segundo o periódico, “o efeito Endrick no Olympique Lyonnais evaporou-se completamente”.

O As destacou que Endrick teve uma atuação discreta no empate com o Angers e lembrou que o jogador marcou apenas uma vez nos últimos nove jogos, o que o fez deixar de ser considerado intocável pelo técnico Paulo Fonseca.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, dois fatores explicam o momento do jogador. O primeiro é a queda de rendimento do time, que perdeu confiança após eliminações em competições e a perda de posições na Ligue 1, agravadas por uma sequência de lesões. O segundo está relacionado à função de Endrick em campo. “Preso na ponta direita, Endrick quase não cria oportunidades de gol”, avaliou o As, mencionando que o cenário voltou a se repetir neste domingo.