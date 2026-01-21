Quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo?

O Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1958, na edição disputada na Suécia. A final terminou em Brasil 5 x 2 Suécia, resultado que garantiu o primeiro título mundial.

A campanha de 1958 marcou a estreia de Pelé em Mundiais. Ao lado de Garrincha, Didi, Vavá e Zagallo, o jovem atacante ajudou a Seleção a vencer todos os jogos a partir da fase eliminatória.

Na decisão, contra os anfitriões, Pelé marcou dois gols e levou o Brasil ao título da Taça Jules Rimet.

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo?

O Brasil é pentacampeão e soma cinco títulos:

1958 – Suécia

1962 – Chile

1970 – México

1994 – Estados Unidos

2002 – Japão/Coreia do Sul

A Seleção é a única a disputar todas as edições do torneio e chega à Copa do Mundo de 2026 em busca do hexacampeonato.

A última conquista do Brasil foi em 2002, com vitória sobre a Alemanha por 2 a 0 na final. A equipe tinha Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho como protagonistas e foi comandada por Luiz Felipe Scolari.

Desde então, a Seleção acumulou eliminações em:

2010 – Quartas

2014 – Semifinal

2018 – Quartas

2022 – Quartas

Histórico do Brasil na Copa

O Brasil é o país com mais participações na Copa do Mundo. A Seleção disputou todas as edições desde 1930, consolidando uma sequência inédita no torneio. Ao longo das 23 participações até 2026, o time conquistou cinco títulos mundiais (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e se tornou a maior campeã da história.

A equipe também sediou duas edições do Mundial, em 1950 e 2014, e acumulou goleadas, campanhas históricas e eliminações traumáticas. Desde a última conquista, em 2002, a Seleção vem passando pelo maior jejum de títulos desde o intervalo entre 1970 e 1994.

Além dos resultados esportivos, o Brasil reúne recordistas importantes no torneio. Ronaldo é o maior artilheiro brasileiro em Copas, com 15 gols, enquanto Cafu é o atleta que mais atuou pela Seleção no Mundial, com 20 partidas disputadas entre 1994 e 2006.

Participações: 23 (1930–2026)

Títulos: 5

Primeira Copa: 1930

Melhor campanha: campeão (5 vezes)

Recordista de jogos: Cafu (20 partidas)

Artilheiro em Copas: Ronaldo (15 gols)

Brasil na Copa do Mundo de 2026: o que esperar?

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá com 48 seleções e um novo formato. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, e estreia em 13 de junho, em Nova York/Nova Jersey.

A Seleção busca superar um jejum de 24 anos sem título, igualando o maior intervalo de conquistas da história (1970–1994 e 2002–2026).

O time chega ao Mundial sob o comando de Carlo Ancelotti, contratado no ano passado para liderar um novo ciclo. Nos primeiros compromissos, o treinador registrou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto ajusta o estilo de jogo e define a base da equipe.

Ancelotti tem buscado equilibrar posse de bola, construção ofensiva e eficiência nas finalizações, além de insistir em convocações baseadas na forma física e no rendimento atual dos atletas.

A lista final para a Copa está prevista para ser divulgada em maio. Segundo o técnico, o grupo está “virtualmente definido”.